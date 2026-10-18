VIDEO Sankt Peterburg pod masovnim napadom dronova: Snažne eksplozije, gori naftni terminal, ima mrtvih

Ukrajinske snage izvele su tijekom noći na nedjelju veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i okolnu Lenjingradsku oblast. Prema ruskim izvorima, pogođeni su naftni terminal, skladišta goriva i podatkovni centar društvene mreže VKontakte
Ukrajinske snage izvele su u noći na nedjelju, 18. listopada, jedan od većih napada dronovima na Sankt Peterburg i okolnu Lenjingradsku oblast, pri čemu su, prema ruskim dužnosnicima i medijima, pogođeni naftna infrastruktura, industrijski objekti i podatkovni centar ruske društvene mreže VKontakte.
Ruski državni mediji izvijestili su da su ukrajinski dronovi pogodili naftni terminal u Sankt Peterburgu te podatkovni centar kompanije VKontakte. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko objavio je da je ruska protuzračna obrana tijekom napada oborila 127 ukrajinskih dronova.
Prema njegovim riječima, ostaci oborenih letjelica oštetili su četiri automobila na parkiralištu, dok su na nekoliko lokacija izbili požari.
Jedna osoba poginula, pet ozlijeđenih
Guverner Sankt Peterburga Aleksandr Beglov potvrdio je napad te izvijestio o požarima na naftnom terminalu u gradskoj luci, skladištu nafte Ručji i industrijskim skladištima u Kolpinskom okrugu.
Prema njegovim podacima, jedna osoba je poginula, a pet ih je ozlijeđeno. Oštećeno je i 12 višestambenih zgrada te dvije obiteljske kuće.
Ukrajinski portal Kyiv Independent navodi da u trenutku objave nije mogao neovisno potvrditi sve prijavljene ciljeve ni razmjere štete.
Snažne eksplozije osvijetlile noćno nebo
Prema ukrajinskim kanalima za praćenje ratnih aktivnosti Exilenova+ i Supernova+, masovni napad dronovima počeo je oko 2:50 sati po lokalnom vremenu. Stanovnici Sankt Peterburga objavili su snimke na kojima se navodno vide dronovi iznad grada i djelovanje ruske protuzračne obrane.
Snažne eksplozije osvijetlile su noćno nebo iznad grada s oko 5,6 milijuna stanovnika, udaljenog približno 856 kilometara od ukrajinske granice. Brojne snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju veliki požar na području naftnog terminala.
Pogođen jedan od najvećih ruskih naftnih terminala
Naftni terminal u Sankt Peterburgu jedan je od važnijih ruskih objekata za skladištenje i izvoz naftnih derivata. Smješten je u gradskoj luci, a naftni proizvodi dopremaju se i otpremaju riječnim, željezničkim i cestovnim prometom.
Prema dostupnim podacima, godišnji promet terminala iznosi oko 12,5 milijuna tona.
Ukrajinski proizvođač dronova Fire Point objavio je da je za napad na terminal korišten njegov udarni dron FP-1. Terminal je već bio meta ukrajinskog napada 4. srpnja, kada je također pretrpio oštećenja.
Pogođena i elektroenergetska infrastruktura?
Neovisni ruski medij Astra izvijestio je da je tijekom napada pogođena i električna trafostanica. Prema tim navodima, u pojedinim dijelovima regije zabilježeni su prekidi opskrbe električnom energijom i smanjen tlak vode.
Astra također navodi da je oštećena jedna stambena zgrada.
Na meti i podatkovni centar VKontaktea
Ruski mediji izvijestili su i o napadu na podatkovni centar društvene mreže VKontakte, jedne od najvećih ruskih internetskih platformi. Riječ je o nastavku napada na rusku digitalnu infrastrukturu.
Ukrajinski dronovi posljednjih su tjedana, prema izvještajima medija, napadali i podatkovne centre kompanije Yandex.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je poručio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom na ruske napade na ukrajinske podatkovne centre.
Napad nakon neuspjelog pokušaja energetskog primirja
Novi udari na rusku energetsku infrastrukturu dolaze nakon što pokušaj američkog predsjednika Donalda Trumpa da posreduje u uspostavi primirja koje bi obuhvatilo energetske objekte nije zaustavio takve napade.
Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinsku energetsku i civilnu infrastrukturu, Kijev sve češće izvodi udare na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija.
Napadi dronovima posljednjih su dana izazivali poremećaje u zračnom prometu oko Moskve, a prema izvještajima ukrajinskih medija, pogođeni su i podatkovni centri u moskovskoj regiji.