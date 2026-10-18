VIDEO Sankt Peterburg pod masovnim napadom dronova: Snažne eksplozije, gori naftni terminal, ima mrtvih

Ukrajinske snage izvele su tijekom noći na nedjelju veliki napad dronovima na Sankt Peterburg i okolnu Lenjingradsku oblast. Prema ruskim izvorima, pogođeni su naftni terminal, skladišta goriva i podatkovni centar društvene mreže VKontakte

Ukrajinske snage izvele su u noći na nedjelju, 18. listopada, jedan od većih napada dronovima na Sankt Peterburg i okolnu Lenjingradsku oblast, pri čemu su, prema ruskim dužnosnicima i medijima, pogođeni naftna infrastruktura, industrijski objekti i podatkovni centar ruske društvene mreže VKontakte. Ruski državni mediji izvijestili su da su ukrajinski dronovi pogodili naftni terminal u Sankt Peterburgu te podatkovni centar kompanije VKontakte. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko objavio je da je ruska protuzračna obrana tijekom napada oborila 127 ukrajinskih dronova. Prema njegovim riječima, ostaci oborenih letjelica oštetili su četiri automobila na parkiralištu, dok su na nekoliko lokacija izbili požari.

Jedna osoba poginula, pet ozlijeđenih Guverner Sankt Peterburga Aleksandr Beglov potvrdio je napad te izvijestio o požarima na naftnom terminalu u gradskoj luci, skladištu nafte Ručji i industrijskim skladištima u Kolpinskom okrugu. Prema njegovim podacima, jedna osoba je poginula, a pet ih je ozlijeđeno. Oštećeno je i 12 višestambenih zgrada te dvije obiteljske kuće. Ukrajinski portal Kyiv Independent navodi da u trenutku objave nije mogao neovisno potvrditi sve prijavljene ciljeve ni razmjere štete.

BREAKING: Ukraine has just struck the St. Petersburg oil port and set it ablaze, with massive fires rising, one of Russia's largest fuel storage and export facilities. Zelensky said two days ago that Ukraine will restart major strikes on Russian energy. "The block on attacking refineries is out. We're done." — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 18, 2026

Snažne eksplozije osvijetlile noćno nebo Prema ukrajinskim kanalima za praćenje ratnih aktivnosti Exilenova+ i Supernova+, masovni napad dronovima počeo je oko 2:50 sati po lokalnom vremenu. Stanovnici Sankt Peterburga objavili su snimke na kojima se navodno vide dronovi iznad grada i djelovanje ruske protuzračne obrane. Snažne eksplozije osvijetlile su noćno nebo iznad grada s oko 5,6 milijuna stanovnika, udaljenog približno 856 kilometara od ukrajinske granice. Brojne snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju veliki požar na području naftnog terminala.

Russia’s St. Petersburg came under the largest drone attack in the city’s history. The attack continued throughout the night. Targets included the VKontakte data center, with the social network experiencing disruptions. The nearby 330 kV Vostochnaya substation also appears to have been hit, based on footage, with power outages observed. Additional strikes were reported against an oil loading terminal at the port and a bridge in the city. Russian S-300/S-400 and Pantsir air defense systems performed well during the initial stages of the attack, intercepting nearly all incoming UAVs. However, their activity then appeared to drop sharply, leaving mobile fire groups to engage Ukrainian drones largely on their own. — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 18, 2026

Pogođen jedan od najvećih ruskih naftnih terminala Naftni terminal u Sankt Peterburgu jedan je od važnijih ruskih objekata za skladištenje i izvoz naftnih derivata. Smješten je u gradskoj luci, a naftni proizvodi dopremaju se i otpremaju riječnim, željezničkim i cestovnim prometom. Prema dostupnim podacima, godišnji promet terminala iznosi oko 12,5 milijuna tona. Ukrajinski proizvođač dronova Fire Point objavio je da je za napad na terminal korišten njegov udarni dron FP-1. Terminal je već bio meta ukrajinskog napada 4. srpnja, kada je također pretrpio oštećenja. Pogođena i elektroenergetska infrastruktura? Neovisni ruski medij Astra izvijestio je da je tijekom napada pogođena i električna trafostanica. Prema tim navodima, u pojedinim dijelovima regije zabilježeni su prekidi opskrbe električnom energijom i smanjen tlak vode. Astra također navodi da je oštećena jedna stambena zgrada.

St Petersburg oil terminal and Vkontakte data center on fire after a massive drone attack on Russia's Leningrad region. https://t.co/IBAimctrLb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 18, 2026