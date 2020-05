Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske dodjeljuje do 120 stipendija za učenje hrvatskog jezika, a učinit će to temeljem javnog poziva na koji su prijave moguće do 17. lipnja

Za stipendije u zimskom semestru akademske 2020./21. mogu se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici, kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet. Uvjet je da su navršili 18 godina života, imaju završenu najmanje srednju školu te prebivalište izvan Hrvatske ili pak u njoj, ali ne dulje od tri godine.