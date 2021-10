U Srbiji 5.334 nova slučaja korone, 49 preminulih: 'Situacija je katastrofalna, svi se moramo uozbiljiti'

U Srbiji su, prema posljednjim podacima, zabilježena nova 5.334 slučaja koronavirusa, od 14.950 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je 49 pacijenata. Na respiratoru je njih 259

'Trenutna epidemiološka situacija je katastrofalna, svi se moramo uozbiljiti, to nije samo zdravstveni problem već socijalni i psihološki problem', izjavio je za Tanjug epidemiolog i član Kriznog stožera Branislav Tiodorović, prenosi RTS.

'Svi činimo državu i bez obzira na to što je država učinila puno da osigura tri covid bolnice, a tu su i zdravstveni radnci koji moraju izdržati sve to, ceh plaćaju ljudi koji nisu oboljeli od covida jer im se ne može pružiti sve ono što bi im se trebalo pružiti, bez obzira na to da li je riječ o malignim oboljenjima, kardiovaskularnim, plućnim, dijabetičarima', rekao je Tiodorović.