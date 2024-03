U nedjelju dijelom Zagreba prolazi 'Holjevka', evo gdje će biti zatvoren promet

Iz zagrebačke policije izvijestili su kako utrka počinje u 11 sati, a neki pravci će biti zatvoreni već pola sata ranije.

Trasa kretanja utrke je: START: Zagreb, Most slobode - Hrvatske bratske zajednice istočni kolnik smjer sjever - okret južni nogostup Ulice grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice zapadni kolnik smjer jug - Avenija Većeslava Holjevca zapadni kolnik - okret sjeverni nogostup Avenije Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca istočni kolnik - Most slobode - Hrvatske bratske zajednice istočni kolnik - južni nogostup Ulice grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice zapadni kolnik - Most slobode - Avenija Većeslava Holjevca zapadni kolnik - sjeverni nogostup Avenije Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca istočni kolnik smjer sjever - Ulica Damira Tomljanovića Gavrana - spojni kolnik s Antallovom ulicom smjer sjeveroistok - pješačka staza jugozapadni ulaz u Park Bundek - CILJ: Zagreb, Park „Bundek“ kod jezera s južne strane.

Potpuno zatvaranje prometa na navedenoj trasi predmetne atletske utrke će biti u nedjelju, 3. ožujka 2024. godine od 10.30 do 13 sati.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u smjeru jug - sjever i obratno su:

Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija - Ulica grada Vukovara,

Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savska cesta - Ulica grada Vukovara.

Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u smjeru istok - zapad i obratno su:

Ulica grada Vukovara od Savske ulice do Držićeve avenije,

Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija,

Avenija Dubrovnik od „rotora Remetinec“ do „rotora Zapruđe“.

Policija moli građane za razumijevanje i strpljenje te da poštuju upute policijskih službenika te u skladu s privremeno postavljenom prometnom signalizacijom.