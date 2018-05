U Kongu počelo cijepljenje protiv ebole

Kampanja cijepljenja, čiji je cilj spriječiti širenje ebole u Kongu, započela je u ponedjeljak u lučkome gradu Mbandaki, u kojemu su potvrđena četiri slučaja smrtonosne bolesti.

Liječnici koriste eksperimentalno cjepivo VSV-EBOV, koje je razvila tvrtka Merck. Ono predstavlja "paradigmatski pomak" u borbi protiv ebole, rekao je u razgovoru za Reuters voditelj Odjela za hitne intervencije Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Peter Salama.

Dodao je kako to znači da bi se u područjima s novim slučajevima ebole ubuduće mogle očekivati bolje mjere zdravstvene zaštite uz one osnovne, a to su izolacija i održavanje higijene.

Cjepivo će se koristiti u sklopu procesa poznatog kao "ring vaccination". To znači da se, nakon dijagnosticiranja novoga slučaja zaraze ebolom, cijepe sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim pacijentom da bi se spriječilo daljnje širenje virusa.

"Prvi put primjenjujemo ovu metodu usred širenja jedne bolesti. To je važan trenutak koji će izmijeniti način na koji smo se odnosili prema liječenju ebole posljednjih 40 godina", kazao je Salama.

Ista je strategija korištena krajem 2015. u Gvineji.

Tada pokusno cjepivo primilo je gotovo 6000 osoba na kraju smrtonosne epidemije ebole. Pokazalo se da je bilo vrlo učinkovito jer se ni kod jedne cijepljene osobe nije razvila bolest, a u kontrolnoj grupi, koja nije primila cjepivo, oboljele su 23 osobe.

Tridesetak zdravstvenih radnika koji su 2015. sudjelovali u cijepljenju u Gvineji otputovalo je u Kongo kako bi ondje pomogli kolegama, kazao je Salama, dodavši da je u tu zemlju već poslano 7300 doza cjepiva.