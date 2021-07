U Indoneziji u srpnju od covida-19 umro rekordan broj liječnika

Indonezija u prvoj polovici srpnja ima nagli porast broja liječnika umrlih od covida-19, paralelno s ukupnim porastom broja slučajeva zaraze u cijeloj zemlji zbog zaraznijeg delta soja koronavirusa

U prvoj polovici srpnja, točnije od 1. do 17., u Indoneziji je od covida-19 umrlo 114 liječnika, što je do sada najveći broj smrtnih slučajeva u tom zanimanju u usporedbi s drugim sličnim razdobljima. To je 20 posto od ukupnog broja smrti liječnika od covida-19 od početka pandemije, izvijestilo je indonezijsko udruženje liječnika (IDI) na online konferenciji za medije.

Mahesa Paranadipa iz IDI-ja rekao je da je udruženje zabrinuto jer se zdravstveni sustav zemlje možda neće moći više nositi s tom situacijom.

“Brine nas mogući kolaps sustava”, rekao je Paranadipa dodavši da su ovo procjene prema do sada prijavljenim podacima te da možda ima još slučajeva koji nisu prijavljeni.

Broj umrlih liječnika povećao se u Indoneziji, četvrtoj zemlji na svijetu po broju stanovnika, unatoč 95-postotnoj procijepljenosti među zdravstvenim radnicima. Situacija je navela tamošnju vladu da za cijepljenje zdravstvenih djelatnika, uz kinesko cjepivo Sinovac koristi i cjepiva Moderna.

Zbog širenja delta soja koronavirusa koji je zarazniji, Indonezija je posljednjih nekoliko dana, prema podacima Reutersovog mjerenja sedmodnevne incidencije, prijavila više novih slučajeva od bilo koje druge zemlje na svijetu. Po broju smrtnih slučajeva Indonezija je bila na drugom mjestu, odmah nakon Brazila.

Indonezija je u nedjelju objavila da ima 44.721 novozaraženih i 1093 nova slučaja smrti od covida-19. Zdravstveni stručnjaci nazivaju Indoneziju novim epicentrom pandemije.

Indonezijska vlada 3. srpnja uvela je stroga ograničenja kretanja kako bi usporila širenje virusa. Ograničenja bi se trebala ukinuti u utorak, no moguće je i da će se produžiti.