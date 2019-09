Pijan vozio automobil bez položenog vozačkog ispita pa neće smjeti voziti ni 12 mjeseci nakon što ga položi

Policijski službenici Interventne jedinice policije pokušali su zaustaviti osobni automobil VW Golf varaždinskih registarskih oznaka u utorak, 10. rujna, 45 minuta nakon ponoći u Čakovcu, Zrinsko-frankopanskoj ulici, no vozač je nastavio s vožnjom

Protiv 30-godišnjeg vozača s područja grada Đurđevca (Koprivničko-križevačka županija) podnijet će se optužni prijedlog Općinskom sudu u Čakovcu (Prekršajni odjel). Za prekršaj upravljanja pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1 do 1,5 promila, Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa novčanu kaznu u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna, za prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava (bez položenog vozačkog ispita) predviđena je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana te za prekršaj nepostupanja po znaku policijskog službenika predviđena je novčana kazna u iznosu od 3.000 do 7.000 kuna. Ujedno, u konkretnom slučaju za 30-godišnjeg vozača (povratnik u počinjenju spomenutih prekršaja) u optužnom prijedlogu predloženo je da mu nadležni sud izrekne zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Zaštitna mjera primijenit će se kada vozač stekne pravo na upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije (položi vozački ispit).