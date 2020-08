Trump uoči Bidenova nominacijskog govora ide u Scranton, njegovo rodno mjesto

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak putuje u neodlučnu saveznu državu Pennsylvaniju u rodno mjesto demokratskog rivala Joea Bidena, samo nekoliko sati prije nego što Biden prihvati stranačku nominaciju za demokratskog predsjedničkog kandidata

Obraćanjem, u kojemu će naglasiti "pola stoljeća u kojem je Joe Biden iznevjerio Ameriku", Trump će nastojati povećati podršku republikancima u toj saveznoj državi koja bi mogla biti ključna za njegov ponovni izbor u studenom. Trump je 2016. tijesno pobijedio u Pennsylvaniji sa samo 45.000 glasova prednosti. U nedavnim anketama zaostajao je šest postotnih bodova za Bidenom, prema podacima Real Clear Politics. No njegov govor u Old Forgeu, na periferiji Bidenovog rodnog mjesta Scrantona, mogao bi imati i neželjen učinak, smatra profesor politologije Terry Madonna s koledža Franklin & Marshall u Lancasteru.

"Trebao bi biti oprezan kada bude govorio o Bidenu s obzirom na to da je Scranton njegovo rodno mjesto", rekao je Madonna. Kaže da bi Trump svoju poruku trebao usmjeriti na nova radna mjesta u industrijskim područjima i pokušati vratiti povjerenje u odgovor na smrtonosnu pandemiju.

"Koliko daleko bi mogao otići s kritikama, nitko ne zna. No Trump je Trump i on će raditi ono što radi", dodao je. Biden, koji se kao mladić preselio u Delaware, prihvatit će predsjedničku nominaciju u četvrtak navečer, posljednjeg dana virtualne demokratske nacionalne konvencije na kojoj su govornici isticali da on može ujediniti zemlju nakon četiri godine Trumpova vodstva obilježenog podjelama. Biden pobjeđuje Trumpa u nacionalnim anketama po pitanju tko bi se bolje nosio s pandemijom koja je ubila preko 170.000 Amerikanaca, dok Trump rutinski prednjači pred Bidenom u upravljanju ekonomijom. Trump je u ponedjeljak bio u Mankatu u Minnesoti te u Oshkoshu u Winsconsinu gdje je obećao pokrenuti ekonomiju pogođenu zatvaranjem zemlje u pandemiji.

U utorak je u Yumi u Arizoni pohvalio napredak u izgradnji zida duž južne granice s Meksikom i isticao antimigracijske poruke, ključne u njegovoj kampanji prije četiri godine. Unatoč padu podrške u Pennsylvaniji, Trumpov tim uvjeren je da će Trump osvojiti drugi mandat 3. studenog.

"Bidenova socijalistička agenda uništit će radna mjesta i naštetiti obiteljima u Pennsylvaniji i upravo zbog toga se on neće suočiti s biračima u svom rodnom mjestu", priopćila je zamjenica glasnogovornika Samantha Zager.