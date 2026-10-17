Titov Galeb vraćen u riječku luku: Nad njegovom sudbinom nadvilo se važno pitanje

Tri tjedna popravaka nakon sudara s turskim brodom, odnijela su 800.000 eura. Kako se na Galebu planira otvoriti muzej, postavlja se pitanje je li takav potez, nakon sedam godina peripetija, uopće isplativ

Brod Galeb, koji je nekoć pripadao Josipu Brozu Titu, dotegljen je natrag na svoj vez na Molo longu u riječkoj luci, javlja Novi list.

Povratak Galeba u riječku luku Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL

Popravak oštećenja nastalih u sudaru s turskim brodom “Deniz Akay” početkom godine, ali i tehnički zahvati potrebni za ishodovanje brodske klase, u riječkom brodogradilištu Viktor Lenac, gotovi su unutar tri tjedna, no koštali su 800.000 eura, s PDV-om.

Iz Grada Rijeke su najavili da će pokriti preostali iznos, s obzirom da će od osiguranja turskog broda sjesti oko 380.000 eura. Uz to, najavili su i otvaranje muzeja na Galebu do kraja godine.

Povratak Galeba u riječku luku Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL







+10 Povratak Galeba u riječku luku Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL