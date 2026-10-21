Tip u Dugopolju ležao ispod automobila. Kad je došla policija, imala je što vidjeti

Nakon pronalaska droge muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te doveden u Policijsku postaju Omiš na kriminalističko istraživanje nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Kako se navodi u policijskom priopćenju, u Omišu su u utorak obavili pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi 29-godišnjak. U sportskoj torbi pronađeno je šest vakumiranih vrećica u kojima su bila ukupno 5.842 grama droge amfetamin.

Također, istoga dana, oko 20.45 sati, policija je prilikom redovnog nadgledanja terena u Dugopolju uočila muškarca koji je ležao ispod osobnog automobila i iz njegova podvozja vadio vrećice. Policijski službenici pristupili su muškarcu te je utvrđeno da je riječ o državljaninu Bosne i Hercegovine rođenom 1996. godine. Na mjestu događaja obavljen je očevid i izuzeto osam PVC vrećica s ukupno 11.210 grama amfetamina.

Muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te doveden u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Na području Imotskog policija je obavila pretragu kod muškarca rođenog 1972.. Pronašli su manju količinu marihuane, 10 vrećica kokaina pripremljenog za prodaju te oružje i streljivo. Muškarac će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja biti priveden pritvorskom nadzorniku, priopćeno je iz policije.