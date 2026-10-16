Tinejdžer u SAD-u ubio troje djece i učitelja, poznati detalji

Osumnjičenik, čije ime nije objavljeno, u četvrtak poslijepodne n asilno je ušao u osnovnu školu Silver Rail u gradu Bendu, potvrdio je medijima načelnik policije toga grada Mike Krantz. Tinejdžera je ustrijelio i usmrtio građanin koji je "za njim ušao u zgradu škole i s njim se sukobio", rekao je Krantz. Policija je stigla tri minute kasnije.

Ubijena djeca imala su pet, osam i 11 godina. Sedmogodišnje dijete i 54-godišnji učitelj prevezeni su u bolnicu u kritičnom stanju. Nije jasno je li napadač bio na bilo koji način povezan sa školom.

Policija je izvijestila da je napadač 16-godišnjak iz lokalne zajednice, no nisu iznijeli dodatne pojedinosti o njemu niti o identitetu žrtava. Osnovnu školu Silver Rail pohađa oko 450 djece, a u njoj radi više od 40 odraslih zaposlenika, objavila je policija.

Prema podacima baze "K-12 School Shooting Database" prošle je godine u američkim školama zabilježeno 235 incidenata s pucnjavom, a ove godine ih je dosad bilo najmanje 140.

Nasilje vatrenim oružjem svakodnevna je pojava u Sjedinjenim Državama – zemlji u kojoj je u optjecaju više komada vatrenog oružja nego što ima stanovnika. U SAD-u je ujedno evidentirana najviša stopa smrtnih slučajeva povezanih s vatrenim oružjem u usporedbi sa svim razvijenim nacijama.

Godine 2022. masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu izazvao je ogorčenje u cijeloj zemlji jer je tada u pucnjavi smrtno stradala 21 osoba, među njima i 19 djece.