KAOS NA CESTI

Teški nered na zagrebačkoj obilaznici: Kolone duge kilometrima, HAK otkrio uzrok

L. F.

08.10.2026 u 15:09

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps
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Velike gužve stvorile su se u četvrtak poslijepodne na zagrebačkoj obilaznici, a kolone u oba smjera protežu se kilometrima. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), probleme su izazvali kvarovi teretnih vozila

Na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko, u smjeru Bregane, kolona je duga oko sedam kilometara.

Problema ima i u suprotnom smjeru. Prema Lipovcu kolona je duga oko pet kilometara.

HAK navodi da su uzrok velikih zastoja teretna vozila u kvaru na toj dionici.

Pojačan promet stvara probleme i na drugim dijelovima hrvatskih cesta.

Prema informacijama HAK-a, povremeni zastoji bilježe se i na riječkoj obilaznici (A7) te na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko.

Gužve su i na Istarskom ipsilonu kod čvora Matulji, brzoj cesti Solin – Klis te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici.

Pojačan promet bilježi se i na prilazima Splitu i Dubrovniku.

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