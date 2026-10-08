Teški nered na zagrebačkoj obilaznici: Kolone duge kilometrima, HAK otkrio uzrok

Na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko, u smjeru Bregane, kolona je duga oko sedam kilometara.

Problema ima i u suprotnom smjeru. Prema Lipovcu kolona je duga oko pet kilometara.

HAK navodi da su uzrok velikih zastoja teretna vozila u kvaru na toj dionici.

Pojačan promet stvara probleme i na drugim dijelovima hrvatskih cesta.

Prema informacijama HAK-a, povremeni zastoji bilježe se i na riječkoj obilaznici (A7) te na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko.

Gužve su i na Istarskom ipsilonu kod čvora Matulji, brzoj cesti Solin – Klis te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici.

Pojačan promet bilježi se i na prilazima Splitu i Dubrovniku.