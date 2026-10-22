Terme Tuhelj uložile 1,4 milijuna eura u obnovu i proširenje Svijeta sauna

Time je provedena je sveobuhvatna revitalizacija jednog od ključnih wellness sadržaja, istaknuli su iz Termi Tuhelj, dodavši i da je građevinske radove izvela tvrtka MDK Građevinar.

Modernizacija svih 10 sauna

Kako navode u priopćenju, modernizirano je svih deset sauna, uključujući tri potpuno nove – solnu, programsku i parnu, obnovljen je wellness bar te su prošireni prostori za odmor.