velika investicija

Terme Tuhelj uložile 1,4 milijuna eura u obnovu i proširenje Svijeta sauna

V. B./Hina

22.10.2026 u 18:33

Terme Tuhelj
Terme Tuhelj Izvor: Pixsell / Autor: Matija Topolovec/PIXSELL
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Terme Tuhelj otvorile su u četvrtak obnovljen i proširen Svijet sauna, koji obuhvaća 1.600 četvornih metara unutarnjeg prostora, deset sauna, 11 odmarališta i 300 četvornih metara vanjske terase s podnim grijanjem, whirlpoolom i panoramskom saunom, u što su uložile 1,4 milijuna eura

Time je provedena je sveobuhvatna revitalizacija jednog od ključnih wellness sadržaja, istaknuli su iz Termi Tuhelj, dodavši i da je građevinske radove izvela tvrtka MDK Građevinar.

Modernizacija svih 10 sauna

Kako navode u priopćenju, modernizirano je svih deset sauna, uključujući tri potpuno nove – solnu, programsku i parnu, obnovljen je wellness bar te su prošireni prostori za odmor.

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Napravljena je i nova zona „4 elementa“ sa sedam novih odmarališta koja, uz četiri obnovljena postojeća, čine ukupno 11 prostora za opuštanje. Otvorena vanjska terasa ima ugrađeno podno grijanje, što omogućuje ugodniji boravak na otvorenom i tijekom hladnijih mjeseci.

"Investicijom od približno 1,4 milijuna eura modernizirali smo cjelokupan prostor, unaprijedili svih deset sauna i posebnu pozornost posvetili onome što je danas jednako važno kao i samo saunanje – kvaliteti odmora, udobnosti i osjećaju potpune opuštenosti. Vjerujemo da smo stvorili prostor koji će dodatno učvrstiti poziciju Terma Tuhelj kao prepoznatljive wellness destinacije“, izjavio je Vasja Čretnik, direktor Terma Tuhelj.

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