Tartufari traže pomoć države: 'Samo hrvatski državljani trebaju se puštati u šume'

Dresiran pas i godine tartufarenja, i što je najvažnije poštovanje šume i ostalih tartufara. Sve suprotno od onoga što rade stranci po nalogu domaćih tartufarskih tvrtki.

'Skrivaju se po šumi i danju i noću, tako da i tartufari, a imamo i tartufarki, kojima nije baš ugodno da ih netko prati, da se skriva da ne zna tko je to, ne zatrpavaju rupe, odsjeku grane, istaknuo je Darko Muzica, predsjednik Udruge tartufara Istra za HRT. Stanište je krhko i lako dolazi do uništenja.

Dobro to znaju domaći tartufari, no ne i strani nestručni koji su ovdje kao nelojalna konkurencija, iako je sve to potpuno legalno.

'Teoretski mi imamo tvrtku koja može imati sve uredne papire, zapošljavati osobe izvan EU kojih ne nedostaje u zadnje vrijeme u EU i od 30.9.- 31.12. oni mogu češljat Motovunsku šumu. Gdje je tu istarsko tradicionalno tartufarstvo, moramo se zapitat? Gdje je tu istarski lovac tartufar?', upitao je član Udruge tartufara "Istra" Robert Marušić.

Tartufi su prehranili cijele obitelji

Tradicija je to stara gotovo 100 godina, tartufi su prehranili cijele obitelji.

'Možemo reći da je u jednom periodu jedan od najpasivnijih krajeva Istre, a to je Buzeština, poglavito ovaj dio oko Motovunske šume, ostao na svoji ognjištima zahvaljujući ne poljoprivredi, nego isključivo tartufima koji su u dogledno vrijeme, od 90-ih na ovamo pojedincima, obiteljima omogućili jedan zavidan materijalni status', naglasio je gradonačelnik Buzeta Damir Kajin.

Problem je eskalirao ove godine

Koji je očito postao jako primamljiv. Problem je eskalirao ove godine, no prisutan je već posljednje četiri, zato je potrebna hitna intervencija.

'Prvo ćemo se založiti od početka iduće sezone lova na bijeli tartuf stranim državljanima ne izdaju dozvole za sakupljanje tartufa, a dugoročno da se licenciraju tartufari i da ne može postat tartufar koji ne surađuje i ne tartufari u skladu s normama', rekao je Muzica. Jer ako u lov na divljač ne može nitko bez dozvole, pitaju se zašto šumom mogu šetati osobe koje za to nisu osposobljene i uništavati ono najvrednije po čemu je Istra poznata u svijetu.

Tartufari traže pomoć države

Stranaca je sve više u istarskim šumama.

'Kod nas nažalost svatko može ući u šumu, nitko ništa ne pita. Kupiš dozvolu u Hrvatskim šumama i ulaziš unutra, to je samo kod nas tako. U Italiji tu licencu može dobiti samo talijanski državljanin', rekao je Oliver Bubičić, Udruga tartufara "Istra".

'Ako u šumu ulazi netko nestručan, nepažljiv, naravno da kroz godine može uništiti stanište', ističe Bubičić. Posljednjih godina radi se na brendiranju bijelog tartufa.

'Vjerujem da ćemo uspjeti. Za zaštitu, u prvom redu trebamo pomoć države, da u šume mogu samo hrvatski državljani. Bilo bi lijepo od države da stane na našu stranu', istaknuo je Bubičić.