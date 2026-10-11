Svi su mislili da je gotovo, a onda preokret: Brnabić se provukla u zadnji čas

Na izostanak poziva na društvenoj mreži X upozorio je i Đorđe Bojović, da bi nakon toga obznanio da je poziv iz Srbije ipak stigao
Ana Brnabić, vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije te predsjednica skupštine, uputila je Europskom parlamentu poziv u kojemu traži promatračku misiju na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada.
Kako prenosi N1, poziv je stigao u zadnji čas, i to nakon što su prethodnih dana stizala upozorenja da Srbija nije zatražila dolazak europskih promatrača, za što je rok bio 8. listopada. Radio Slobodna Europa je 9. listopada tako prenio da poziv do tada nije bio upućen, čime je dolazak delegacije doveden u pitanje, ali je Europski parlament naveo da može pričekati do ponedjeljka.
Na izostanak poziva na društvenoj mreži X upozorio je i Đorđe Bojović, da bi nakon toga obznanio da je poziv iz Srbije ipak stigao. Napisao je da je je Europski parlament spreman poslati misiju od sedam eurozastupnika, koji bi u Srbiju trebali stići 22. listopada. No dolazak delegacije još treba Europski parliament.
Inače, promatrači bi trebali pratiti izborni proces, razgovarati s predstavnicima izbornih institucija, političkih stranaka, civilnog društva i medija te na dan izbora nadzirati otvaranje biračkih mjesta, glasovanje i prebrojavanje glasova na odabranim lokacijama, prenosi N1.
Podsjećaju da su promatrači sudjelovali i u promatranju izbora 2023. godine, kada je delegacija od pet europoslanika bila dijelom međunarodne promatračke misije koju je predvodio OEBS, odnosno njegov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).