STIGLO UPOZORENJE

Švedska ima dovoljno struje za zimu, ali računi bi mogli biti visoki

M.Či./Hina

16.10.2026 u 13:59

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Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Thomas Mühl / Pixabay
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Švedskoj je za ovu zimsku sezonu osigurana opskrba električnom energijom, ali bi računi za struju za kućanstva i poduzeća u idućim mjesecima ipak mogli biti visoki, upozorio je u petak operator elektroenergetske mreže Svenska Kraftnät

Rizik od fizičke nestašice električne energije u Švedskoj je malen, čak i tijekom hladnih razdoblja", rekla je glavna direktorica Svenska Kraftnäta Maja Lundbäck.

Velika je nepoznanica za kućanstva i poduzeća koliko će ih ona koštati, a ne hoće li im biti dostupna, naglasila je Lundbäck.

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Dok sjeverna Švedska ima višak električne energije, kako je napomenula, južne regije ovise o prijenosu energije sa sjevera ili o uvozu kako bi podmirile vršnu potražnju.

Cjenovni su pak trendovi nepoznanica zbog niskih razina hidroakumulacijskih bazena u pojedinim dijelovima nordijske regije, ograničene opskrbe u južnoj Švedskoj i razvoja situacije na europskim energetskim tržištima, kako se navodi u priopćenju operatora elektroenergetske mreže.

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