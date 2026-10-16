Švedska ima dovoljno struje za zimu, ali računi bi mogli biti visoki

Velika je nepoznanica za kućanstva i poduzeća koliko će ih ona koštati, a ne hoće li im biti dostupna, naglasila je Lundbäck.

„ Rizik od fizičke nestašice električne energije u Švedskoj je malen, čak i tijekom hladnih razdoblja ", rekla je glavna direktorica Svenska Kraftnäta Maja Lundbäck.

Dok sjeverna Švedska ima višak električne energije, kako je napomenula, južne regije ovise o prijenosu energije sa sjevera ili o uvozu kako bi podmirile vršnu potražnju.

Cjenovni su pak trendovi nepoznanica zbog niskih razina hidroakumulacijskih bazena u pojedinim dijelovima nordijske regije, ograničene opskrbe u južnoj Švedskoj i razvoja situacije na europskim energetskim tržištima, kako se navodi u priopćenju operatora elektroenergetske mreže.