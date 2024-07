Sve više demokrata traži od Bidena da ide stopama Georgea Washingtona

"Joea Bidena povjesničari će pamtiti kao jednog od najboljih predsjednika u američkoj povijesti, no radi se o izborima za sljedeće četiri godine, a ne za posljednje tri i pol", napisao je Clendenin na platformi X.

Evo popisa zastupnika koji su javno pozvali Bidena da odustane od kandidature:

Zastupnik Lloyd Dogget, član Zastupničkog doma iz Teksasa, prvi je demokrat iz Kongresa koji je pozvao Bidena da odstupi. "Predsjednik Biden i dalje znatno zaostaje za demokratskim senatorima u ključnim državama, a u većini anketa zaostaje i za Donaldom Trumpom. Nadao sam se da će rasprava dati neki zamah i omogućiti da se to promijeni, ali nije", kazao je Doggett.

Zastupnik Raul Grijalva, koji predstavlja okrug južne Arizone uz granicu s Meksikom, je za New York Times kazao kako smatra da vrijeme da Biden završi svoju kampanju. "Ako on bude kandidat podržat ću ga, no mislim da je ovo prilika da kandidata potražimo drugdje."