Sve manje Hrvata odlazi na more, ove godine brojke su alarmantne

Srpanjske turističke brojke bolje su od lanjskih – na obali je više stranaca - a gdje su Hrvati? Prema istraživanju Promocije Plus za RTL, ove godine zaista vrijedi ona 'Tko ima para kupa se u moru, a tko nema doma u lavoru'. 62,8 posto Hrvata ne ide na godišnji na more. Pad je to u odnosu na prošlu godinu od 3,3 postotna poena.

Većina građana svoje zaslužene godišnje odmore provodi kod kuće, odnosno njih 63,5 posto, a manjina onih koji biraju neku drugu lokaciju – ostaju vjerni odmoru uz more – među njima više je onih koji imaju sreću da imaju vlastitu nekretninu (9,1 posto) ili dobrog prijatelja ili rodbinu (7,1) na Jadranu! Avanturu izvan Hrvatske, unatoč brojnim medijskim napisima, bira tek 3,2 posto ispitanika. Hrvatske plaže pune su turista Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







A što se tiče potrošnje – za smještaj, hranu i ostalo najviše je onih koji će potrošiti oko 1000 eura. Od 500 do 1500 eura potrošilo je ili su već potrošili više od 40 posto građana. Među poskupljenjima najviše osjećaju i najviše im smeta rast cijene u trgovinama – 30,3 posto. Duplo manje negoduju zbog cijena privatnog smještaja – 16,6 posto, poskupljenja u restoranima – 15,7 posto i simbola ljetnog poskupljenja – kuglice sladoleda – 15,5 posto I ovo istraživanje pokazuje da si iz godine u godinu sve manje Hrvata može priuštiti odmor na Jadranu - era jeftinog ljetovanja je gotova - a porazne brojke mogle bi se nastaviti dogodine.

