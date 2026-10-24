Šuta najavio novi investicijski ciklus u Splitu: Kreću radovi na cestama, stižu i pothodnici

Radovi na izvanrednom održavanju državne ceste DC410 u Splitu, na dionici od raskrižja s Trondheimskom do raskrižja s Velebitskom ulicom, počeli su u subotu, a obuhvatit će obnovu kolnika, sanaciju pješačkog nathodnika i uređenje prometne infrastrukture
Radovi se izvode na dionici dugoj oko 360 metara, a ugovoreni rok za završetak je 200 radnih dana. Vrijednost ugovora je 2,3 milijuna eura bez PDV-a. Izvođač je zajednica gospodarskih subjekata MAR iz Samobora i COLAS Hrvatska iz Varaždina.
Projekt obuhvaća obnovu kolnika, sanaciju i dogradnju pješačkog nathodnika s novim pristupnim stepenicama, uređenje pješačkih i biciklističkih staza, rekonstrukciju semaforiziranog raskrižja te obnovu odvodnje i javne rasvjete. Predviđeno je i razdvajanje oborinske od fekalne odvodnje u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split.
Šuta: U Splitu u tijeku veliki investicijski ciklus ulaganja u cesta
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je da se u gradu provodi niz ulaganja u državne i gradske prometnice te najavio nastavak rekonstrukcije Poljičke ceste prema Zvonimirovoj ulici.
„U Splitu se događa veliki investicijski ciklus ulaganja u ceste, kako državne tako i gradske”, rekao je Šuta te zamolio građane za strpljenje tijekom radova.
Najavio je i ulaganja u Zagorski put, Vukovarsku i Zajčevu ulicu te obilaznicu Mravince - TTTS. Dodao je da se završetak radova na Solinskoj ulici, kod križanja s Ulicom Domovinskog rata, očekuje u roku od desetak dana.
Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir najavio je da će se nakon ove dionice nastaviti rekonstrukcija Poljičke ceste prema benzinskoj postaji Ine. U nastavku projekta planirana je i izgradnja dvaju novih pothodnika - jednog koji će povezati područje Splita 3 i Papandopulove ulice i drugog u blizini bolnice, radi poboljšanja pješačke komunikacije i rasterećenja raskrižja.
Na raskrižju s Velebitskom ulicom razrađuje se mogućnost izgradnje zasebnog desnog skretača radi povećanja protočnosti prometa, a rješenje će ovisiti o projektnoj dokumentaciji i rješavanju imovinskopravnih odnosa.
Pripremni radovi i postavljanje privremene prometne signalizacije počeli su u petak, a prva faza službeno počinje u ponedjeljak, 26. listopada. U njoj će se sanirati i dograditi pješački nathodnik.
Za vrijeme radova promet će se odvijati uz privremenu regulaciju. U smjeru od državne ceste DC8 prema Trajektnoj luci Split bit će zatvoren krajnji desni trak, a promet će se odvijati preostalim dvama trakama uz ograničenje brzine. Autobusno stajalište u smjeru grada privremeno će biti premješteno istočnije, ispred zgrade HEP-a. Naknadno će biti zatvoren i krajnji desni trak u smjeru od luke prema DC8.
Budimir je upozorio da će tijekom pojedinih faza radova, osobito pri sanaciji nathodnika, biti potrebne dodatne prilagodbe regulacije prometa. “Predviđeni ugovorni rok je 200 dana”, rekao je.
O nepravilnostima ViK-u: Društvo ih je samo detektiralo i proslijedilo nadležnima
Na pitanje o situaciji u "Vodovodu i kanalizaciji", Šuta je odgovorio da je direktor podnio kaznenu prijavu i o utvrđenim nepravilnostima obavijestio nadležne institucije. „To je dokaz da društvo funkcionira. Društvo je samo detektiralo i utvrdilo nepravilnosti te ih proslijedilo nadležnim institucijama”, rekao je Šuta.
Dodao je da su, prema informacijama kojima raspolaže, utvrđeni nepravilno korištenje službenog vozila i iznošenje materijala iz društva, dok eventualnu odgovornost pojedinaca trebaju utvrditi nadležne institucije.
Na pitanje o objavi službene odluke o stadionu na Poljudu, Šuta je odgovorio da se ona očekuje uskoro, nakon što budu prikupljene sve informacije.