Šuta najavio novi investicijski ciklus u Splitu: Kreću radovi na cestama, stižu i pothodnici

Radovi na izvanrednom održavanju državne ceste DC410 u Splitu, na dionici od raskrižja s Trondheimskom do raskrižja s Velebitskom ulicom, počeli su u subotu, a obuhvatit će obnovu kolnika, sanaciju pješačkog nathodnika i uređenje prometne infrastrukture

Radovi se izvode na dionici dugoj oko 360 metara, a ugovoreni rok za završetak je 200 radnih dana. Vrijednost ugovora je 2,3 milijuna eura bez PDV-a. Izvođač je zajednica gospodarskih subjekata MAR iz Samobora i COLAS Hrvatska iz Varaždina.

Projekt obuhvaća obnovu kolnika, sanaciju i dogradnju pješačkog nathodnika s novim pristupnim stepenicama, uređenje pješačkih i biciklističkih staza, rekonstrukciju semaforiziranog raskrižja te obnovu odvodnje i javne rasvjete. Predviđeno je i razdvajanje oborinske od fekalne odvodnje u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split. Šuta: U Splitu u tijeku veliki investicijski ciklus ulaganja u cesta Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je da se u gradu provodi niz ulaganja u državne i gradske prometnice te najavio nastavak rekonstrukcije Poljičke ceste prema Zvonimirovoj ulici. „U Splitu se događa veliki investicijski ciklus ulaganja u ceste, kako državne tako i gradske”, rekao je Šuta te zamolio građane za strpljenje tijekom radova.

Najavio je i ulaganja u Zagorski put, Vukovarsku i Zajčevu ulicu te obilaznicu Mravince - TTTS. Dodao je da se završetak radova na Solinskoj ulici, kod križanja s Ulicom Domovinskog rata, očekuje u roku od desetak dana. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir najavio je da će se nakon ove dionice nastaviti rekonstrukcija Poljičke ceste prema benzinskoj postaji Ine. U nastavku projekta planirana je i izgradnja dvaju novih pothodnika - jednog koji će povezati područje Splita 3 i Papandopulove ulice i drugog u blizini bolnice, radi poboljšanja pješačke komunikacije i rasterećenja raskrižja. Na raskrižju s Velebitskom ulicom razrađuje se mogućnost izgradnje zasebnog desnog skretača radi povećanja protočnosti prometa, a rješenje će ovisiti o projektnoj dokumentaciji i rješavanju imovinskopravnih odnosa. Pripremni radovi i postavljanje privremene prometne signalizacije počeli su u petak, a prva faza službeno počinje u ponedjeljak, 26. listopada. U njoj će se sanirati i dograditi pješački nathodnik.