Sudjelovala u jednom od najjezivijih zločina u Hollywoodu: Nakon 57 godina zatvora izlazi na slobodu?

Patriciji Krenwinkel, bivšoj sljedbenici ozloglašenog ubojice Charlesa Mansona, po treći je put odobreno puštanje na uvjetnu slobodu, nakon gotovo šest desetljeća provedenih u zatvoru. No, pitanje je hoće li ovaj put zaista izaći iz zatvora
Krenwinkel, danas 78-godišnjakinja, za zatvoru je završila zbog sudjelovanja u zloglasnim ubojstvima Tate-LaBianca u Los Angelesu 1969. godine. U vrijeme ubojstava imala je 21 godinu, a u zatvoru je provela 57 godina. Osuđena je 1971. zbog sudjelovanja u nizu ubojstava u kojima su ubijeni glumica Sharon Tate, koja je bila u osmom mjesecu trudnoće, četvero njezinih prijatelja te Leno LaBianca i njegova supruga Rosemary, piše Guardian.
Odbor za odobravanje uvjetnog otpusta već je dva puta odobrio uvjetno puštanje na slobodu, no te je odluke poništio guverner Gavin Newsom i tako ju zadržao iza rešetaka. Njezini odvjetnici sada traže da se najnovija odluka poštuje.
Tvrde da je kao tinejdžerica pala pod Mansonov utjecaj te da ju je vođa kulta psihički zlostavljao.
'Danas u potpunosti prihvaća odgovornost za svoje postupke, sve čemu je doprinijela i svaki život koji je uništila 1969. Pat ne opravdava niti umanjuje tu štetu', rekao je njezin dugogodišnji odvjetnik Keith Wattley.
Krenwinkel je tijekom desetljeća u zatvoru imala čist disciplinski dosje. Prema Wattleyju, devet psiholoških procjena u posljednjih 40 godina zaključilo je da predstavlja nizak rizik za javnu sigurnost. Sudjelovala je u terapiji i grupnom savjetovanju, stekla fakultetsku diplomu te obučavala pse pomagače za osobe s invaliditetom.
'Vidio sam dubinu njezina kajanja i izvanredan rad koji je uložila kako bi promijenila svoj život. Čvrsto vjerujem da je spremna vratiti se kući', rekao je Wattley.
Puštanju se protivi obitelj žrtava
Odluci se i dalje protivi Debra Tate, sestra Sharon Tate, koja je godinama protiv puštanja Krenwinkel i drugih Mansonovih sljedbenika na slobodu.
Newsom je 2022. godine, kada je prvi put odbio njezin uvjetni otpust, priznao da je bila 'žrtva zlostavljanja gospodina Mansona' te da je tijekom boravka u zatvoru sazrela i sudjelovala u rehabilitacijskim programima. Ipak, zaključio je da nije pokazala dovoljan uvid u uzroke svojeg zločina i čimbenike koji su pridonijeli njezinu ponašanju.
I 2025. je Newsom odbio njezino puštanje, navodeći da mora dodatno produbiti razumijevanje vlastitih postupaka prije nego što bude sigurno puštena.
'Proces uvjetnog otpusta postoji jer se ljudi mogu promijeniti, rehabilitacija je važna, a javna sigurnost mora biti utemeljena na dokazima. Patin slučaj postavlja temeljno pitanje: ako tri odobrenja uvjetnog otpusta ne dovedu do puštanja na slobodu, koja je svrha ovog procesa?', rekao je, prenosi Guardian.