Sudjelovala u jednom od najjezivijih zločina u Hollywoodu: Nakon 57 godina zatvora izlazi na slobodu?

Odbor za odobravanje uvjetnog otpusta već je dva puta odobrio uvjetno puštanje na slobodu , no te je odluke poništio guverner Gavin Newsom i tako ju zadržao iza rešetaka. Njezini odvjetnici sada traže da se najnovija odluka poštuje.

Krenwinkel, danas 78-godišnjakinja, za zatvoru je završila zbog sudjelovanja u zloglasnim ubojstvima Tate-LaBianca u Los Angelesu 1969. godine. U vrijeme ubojstava imala je 21 godinu, a u zatvoru je provela 57 godina. Osuđena je 1971. zbog sudjelovanja u nizu ubojstava u kojima su ubijeni glumica Sharon Tate , koja je bila u osmom mjesecu trudnoće, četvero njezinih prijatelja te Leno LaBianca i njegova supruga Rosemary , piše Guardian .

Tvrde da je kao tinejdžerica pala pod Mansonov utjecaj te da ju je vođa kulta psihički zlostavljao.

'Danas u potpunosti prihvaća odgovornost za svoje postupke, sve čemu je doprinijela i svaki život koji je uništila 1969. Pat ne opravdava niti umanjuje tu štetu', rekao je njezin dugogodišnji odvjetnik Keith Wattley.

Krenwinkel je tijekom desetljeća u zatvoru imala čist disciplinski dosje. Prema Wattleyju, devet psiholoških procjena u posljednjih 40 godina zaključilo je da predstavlja nizak rizik za javnu sigurnost. Sudjelovala je u terapiji i grupnom savjetovanju, stekla fakultetsku diplomu te obučavala pse pomagače za osobe s invaliditetom.

'Vidio sam dubinu njezina kajanja i izvanredan rad koji je uložila kako bi promijenila svoj život. Čvrsto vjerujem da je spremna vratiti se kući', rekao je Wattley.

Puštanju se protivi obitelj žrtava

Odluci se i dalje protivi Debra Tate, sestra Sharon Tate, koja je godinama protiv puštanja Krenwinkel i drugih Mansonovih sljedbenika na slobodu.

Newsom je 2022. godine, kada je prvi put odbio njezin uvjetni otpust, priznao da je bila 'žrtva zlostavljanja gospodina Mansona' te da je tijekom boravka u zatvoru sazrela i sudjelovala u rehabilitacijskim programima. Ipak, zaključio je da nije pokazala dovoljan uvid u uzroke svojeg zločina i čimbenike koji su pridonijeli njezinu ponašanju.

I 2025. je Newsom odbio njezino puštanje, navodeći da mora dodatno produbiti razumijevanje vlastitih postupaka prije nego što bude sigurno puštena.

'Proces uvjetnog otpusta postoji jer se ljudi mogu promijeniti, rehabilitacija je važna, a javna sigurnost mora biti utemeljena na dokazima. Patin slučaj postavlja temeljno pitanje: ako tri odobrenja uvjetnog otpusta ne dovedu do puštanja na slobodu, koja je svrha ovog procesa?', rekao je, prenosi Guardian.

