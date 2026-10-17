Studentski bunt se širi Europom: Nakon Francuske i Belgije, pogledajte scene iz Milana

Talijanska policija u subotu je ispalila suzavac nakon što su je prosvjednici napali kamenjem i drugim objektima na trgu ispred milanske gotičke katedrale, a slični nemiri izbili su i u Bologni, potaknuti prosvjedima u susjednoj Francuskoj, izvijestili su talijanski mediji

Policija je pokušala rastjerati maskirane prosvjednike iz Galerije Vittorio Emanuele II., luksuzne milanske trgovačke arkade koja se nalazi s jedne strane trga katedrale, dok su pojedine skupine izdvojile iz prosvjeda koji je izbio zbog velikih troškova života. Trgovine su spustile rolete, a turisti su napustili centar grada. Središnja metro postaja zatvorena je tijekom nereda u kojima je nekoliko ljudi navodno ozlijeđeno te je došlo do više uhićenja, prema izvješćima talijanskih medija.

🚨🇮🇹 MILANO, 17/10/2026 – TENSIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE: SCONTRI E MOMENTI DI VIOLENZA! ⚠️ https://t.co/NYanTnXpew — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) October 17, 2026

Policija u sjevernom talijanskom gradu Bologni koristila je vodene topove kako bi rastjerala gomile ljudi i uhitila nekoliko osoba nakon što je prosvjed postao nasilan, izvijestila je novinska agencija ANSA. Rastući troškovi, padajuća kvaliteta Sukobi su nalik na nasilje u Francuskoj gdje je nekoliko tisuća ljudi izrazilo bijes zbog rastućih troškova života i opadanja kvalitete javnih usluga. Prosvjedi u nedjelju su se pretvorili u jedne od najnasilnijih u posljednjih nekoliko godina.

Auch in #Milano wird heute fleißig Palestina befreit: — Toxica™️ (@WATT49441892) October 17, 2026