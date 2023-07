Stranački lideri u BiH nakon svađa spremni na suradnju i provedbu reformi

Sastanak je organiziran u trenutku kada je donošenje odluka u Vijeću ministara BiH i državnom parlamentu blokirano, dok Dodik inzistira na raspuštanju Ustavnog suda i donošenju zakona kojim bi se uveo njegov novi ustroj bez stranih sudaca, što tri stranke bošnjačko-građanskog bloka odlučno odbijaju smatrajući to ucjenom.

Sve to u proteklim je tjednima dovelo do razmjene teških uzajamnih optužbi među koalicijskim partnerima, no nakon sastanka u ponedjeljak ključni su sudionici djelovali znatno smirenije govoreći o potrebi prekida svađa i rada na zajedničkim projektima.

Ključni je dogovor, po riječima predsjedateljice Vijeća ministar Borjane Krišto, da se to tijelo popuni do 22. kolovoza i da se do tada imenuje novi ministar financija koji treba biti iz SNSD-a i na čemu je inzistirao Dodik kao na preduvjetu bilo kakve daljnje suradnje.

Dodala je kako će uz to slijediti pripreme za usvajanje nekoliko reformskih zakona na kojima inzistira EU.

"Nadam se snažnom iskoraku kada je u pitanju europski put BiH", kazala je Krišto, a njen stranački šef Čović to je potvrdio navevši da bi se dodatni set zakona, bitnih za članstvo u EU, na dnevnom redu državne vlasti trebao naći do kraja listopada.

On je posebice istaknuo kako je nužno u cijelosti obnoviti narušeno povjerenje među koalicijskim partnerima.

Čelnik SDP-a i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić kazao je kako su svi suglasni da razgovor nema alternativu, iako svi pritom iznose svoja često suprostavljena stajališta. Kazao je da se nada se da će u parlamentu BiH biti spremnosti na usvajanju reformskih zakona kako bi se ubrzao europski put države.

Dodik je pak kazao kako vjeruje da BiH nakon sastanka održanog u ponedjeljak "izlazi iz razdoblja medijske i političke galame".

Pojasnio je kako će odmah nakon imenovanja novog ministra financija na redu biti zakoni o ombudsmanu, o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) te o slobodi pristupa informacijama kao i dva sporazuma iz Berlinskog procesa, što je sve dio reformskog paketa na kojemu inzistira Bruxelles.

Dodik je neizravno naznačio kako je spreman napraviti korak unatrag u raspravama oko Ustavnog suda BiH, odnosno kako bi mogao pristati na imenovanje dva suca iz Republike Srpske, čime bi se prekinuli pokušaji potkopavanja legitimiteta tog suda. Sve bi to, kako je kazao, bilo dijelom aranžmana vezanog za reformu pravosudnog sektora.

"Spreman sam raditi na tome što sam danas rekao i što je danas dogovoreno", kazao je Dodik tonom koji je bio znatno drugačiji od njegovih već uobičajenih zapaljivih istupa.