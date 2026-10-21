Analizirano još 26 uzoraka vode u Lici, na Pagu i Rabu: Evo što su otkrili

Podsjetimo, HZJZ je od 11. kolovoza analizirao ukupno 197 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja.

Tako ni u posljednjih 26 uzoraka vode iz slavina na području Ličko-senjske županije te na otocima Pagu i Rabu nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja. (HZJZ).