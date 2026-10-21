HZJZ OBJAVIO NOVE REZULTATE

Analizirano još 26 uzoraka vode u Lici, na Pagu i Rabu: Evo što su otkrili

M.Či.

21.10.2026 u 08:56

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
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Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je nove rezultate ispitivanja vode na području Like. Kako ističu, prikupljeno je 26 novih uzoraka vode sa slavina u Ličko-senjskoj županiji te na otocima Pagu i Rabu

Podsjetimo, HZJZ je od 11. kolovoza analizirao ukupno 197 uzorak vode, a ni u jednom PFAS spojevi nisu utvrđeni u koncentracijama iznad granice određivanja.

Tako ni u posljednjih 26 uzoraka vode iz slavina na području Ličko-senjske županije te na otocima Pagu i Rabu nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva iznad granice određivanja. (HZJZ).

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Prema izvješću HZJZ-a, svi uzorci iz posljednjeg razdoblja zdravstveno su ispravni, osim jednog u kojem je utvrđena povišena koncentracija aluminija.

Riječ je o uzorku uzetom na vanjskoj slavini u vrtu obiteljske kuće koja se ne koristi redovito. Pretpostavlja se da slavina nije bila u upotrebi otkako je isporučitelj vodnih usluga obavijestio potrošače o potrebi ispiranja interne vodoopskrbne instalacije. HZJZ navodi da je riječ o sličnom slučaju kao u objavi od 14. listopada.

Podsjetimo, pojačani nadzor vode iz javnih vodoopskrbnih sustava provodi se na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine. U monitoringu sudjeluju HZJZ i županijski zavodi za javno zdravstvo.

Analizirani uzorci obuhvatili su zone opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja, Pag sjever, Pag jug i Povljana.

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