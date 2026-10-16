Opasni spojevi pronađeni kod svih testiranih: Bosanac traži strože mjere EU-a

"Od Komisije zahtijevamo da se dugoročno stane na kraj PFAS-u , a kratkoročno da se ide u puno jače ograničavanje PFAS spojeva", poručio je Bosanac na tiskovnoj konferenciji u sjedištu stranke Možemo . Ističući da se peticija može potpisivati diljem EU-a, pozvao je i hrvatske građane da je podrže s obzirom na odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću i činjenicu da je prisutnost PFAS spojeva utvrđena u njegovih stanovnika.

Testiranjem koje je organizirala grupacija Zeleni/ESA, obuhvaćeno je 110 ljudi u devet europskih zemalja, uključujući deset osoba iz Hrvatske: sedam iz Gospića, dvije iz Knina i jednu iz Pule. Kod svih 110 testiranih u EU pronađena je trifluoroctena kiselina (TFA), spoj iz skupine PFAS.

Kod testiranih osoba iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine četiriju PFAS spojeva dugog lanca, priopćio je ured eurozastupnika početkom listopada. Bosanac je u petak rekao da je njegova grupacija na temelju toga nastavila dodatno pritiskati Komisiju ne bi li uvela oštrija ograničenja kada već ne mogu "preko noći" zabraniti PFAS spojeve.

Europska agencija za kemikalije je potom po prvi put jasno upozorila Komisiju da je spoj TFA uistinu toksičan te je zatraženo njegovo micanje s liste netoksičnih spojeva, pojasnio je Bosanac.

"Komisija to neće odmah učiniti, to nekada traje godinu dana, ali kroz naša zagovaračka nastojanja pokušavamo to ubrzati", dodao je.

PFAS vezan uz teflon nema alternative?

Spomenuo je da je Komisija prije godinu dana oformila koaliciju znanstvenika iz kemijske industrije te politike i nevladinog sektora koji su zajedno pokušali definirati kritične kemijske materijale bez kojih Europska unija ne može te kazao da su prošlog tjedna objavili popis od 49 takva materijala.

"Dobra vijest je da u njima nema previše PFAS spojeva, ali loša vijest je da je jedan preživio: to je PFAS vezan za teflone, on se prema nalazu te grupacije eksperata industrije i civilnog društva tretira kao jedan od spojeva koji nemaju alternative i s kojim će se morati nastaviti raditi u kemijskoj industriji", istaknuo je Bosanac.

Ipak, kazao je da njegova grupacija nije zadovoljna tim zaključkom s obzirom na to da nema sumnje da taj spoj "itekako utječe na naše zdravlje". Stoga je pozvao građane da potpišu peticiju, za koju je rekao da je dostupna na njegovim računima na društvenim mrežama, gdje se mogu dodatno informirati na hrvatskom jeziku.

Komisija u naredno vrijeme mora redefinirati listu toksičnih kemijskih spojeva, dodao je Bosanac.

"Ono što sad očekujemo je da će doći do revizije te liste. Ja očekujem da će ovaj TFA spoj sigurno biti ili maknut ili značajno ograničen, ali u ovom trenutku ako podignemo što više glasova, veće su šanse da se na toj listi ograniče i drugi PFAS spojevi", kazao je.

S obzirom na to da je u istraživanju njegove grupacije utvrđeno da je spoj TFA, koji "sad nije nikako reguliran", bio prisutan kod svake od 110 ispitanih osoba, a ostali PFAS spojevi u tek 25 posto uzorka, Bosanac je naglasio da se regulacijom može smanjiti doseg štetnih spojeva.

"Tu se već pokazalo da regulacija radi i zato je važno da krenemo oštrije i prema drugim spojevima", kazao je, najavljujući raspravu o gospićkom slučaju na Odboru za predstavke Europskog parlamenta 5. studenoga.

Nezadovoljstvo irskim prijedlog proračuna EU-a

Bosanac se osvrnuo i na irski prijedlog višegodišnjeg proračuna koji je za osam posto manji u odnosu na prijedlog Komisije, kazavši da se Parlament njime razočarao jer ta vrsta proračuna "neće zadovoljiti sve moguće potrebe".

"Mi u Parlamentu smo u našoj poziciji rekli da naprosto treba više novca u europskom proračunu zbog većeg broja izazova pred nama. Ako vidimo da se na geopolitičkoj sceni događaju tektonske promjene, nikad nije bilo važnije da Europa bude čvrsta i zajedno, a za to treba imati više novca za različite prioritete", rekao je eurozastupnik.

Kazao je da ono što su Irci predložili odgovara 1,02 posto BDP-a Europske unije, a da je trenutni proračun 1,14 BDP-a Unije te da je Parlamentu "potpuno neprihvatljivo" da nov proračun bude manji od prijašnjeg. Dodao je da se nada da će pregovori o proračunu unutar Parlamenta biti dovršeni do kraja ove godine kako bi se moglo ući u razgovor s Komisijom i Vijećem EU-a do siječnja s obzirom na "ozbiljnu prijetnju, ne samo proračunu Europske unije, nego i Europskoj uniji, a to su izbori u Francuskoj".

"Marine Le Pen vrlo otvoreno u kampanji govori, na taj način želi dobiti povjerenje birača, da će doprinos Francuske proračunu biti srezan za 50 posto. Ako se to dogodi, onda ova matematika više uopće ne štima, onda govorimo o nekoj potpuno novoj matematici i zato je neka nova ideja da se proba prije francuskih izbora završiti ti pregovori".