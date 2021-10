Srbija se užurbano naoružava, njezini susjedi uznemireni

Intenzivno naoružavanje srpske vojske tema je kojom se ovih dana pozabavio i ugledni The Economist. Srpske susjede uznemiruje kontekst u kojem se to naoružavanje događa. Tabloidi pod Vučićevom kontrolom stalno podižu tenzije govoreći da je rat s kosovskim Albancima ili Hrvatima neizbježan, piše u tekstu The Economista

Istodobno, nacionalisti, uključujući ministra unutarnjih poslova Vulina, govore o stvaranju "srpskog svijeta" za koji se mnogi na Kosovu, u Crnoj Gori i u BiH boje da je tek drugo ime za Veliku Srbiju. Tijekom nedavnog spora s Kosovom oko registarskih oznaka u rujnu, Srbija je podigla vojne zrakoplove u blizini granice i rasporedila oklopna vozila "kako bi zastrašila svog manjeg susjeda". List piše da je Srbija od 2015. do 2021. povećala svoja ulaganja u obranu za oko 70 posto i sada iznosi oko 1,4 milijarde dolara godišnje. Rusija je također dala 30 tenkova i oklopnih vozila te prodala sustav protuzračne obrane, stoji u tekstu.

Srbija je kupila i kineske oklopne dronove, ruske helikoptere i francuski raketni sustav. Ministar obrane je ovog mjeseca najavio da Srbija pregovara o kupovini transportnih aviona i helikoptera od Airbusa. Prošlog mjeseca stigla je vijest da je zemlja u pregovorima s Izraelom o protutenkovskim projektilima. Economist piše da bi se na popisu za kupovinu mogle naći i turske bespilotne letjelice, koje su korištene za "razorni učinak" u prošlogodišnjem porazu armenskih snaga u Nagorno-Karabahu u Azerbajdžanu. Nakon ratova 1990-ih vojni kapacitet Srbije je opao. No 2014. Vlada se odlučila ponovno naoružati. Ruska intervencija u Ukrajini pokazala je da era rata u Europi nije završila, a poplave u Srbiji te godine bile su "poziv za buđenje", kaže Daniel Schunter iz istraživačkog centra Balkanske sigurnosne mreže. Tada je otkriveno da zemlja jedva ima helikoptere za misije potrage i spašavanja.

Hrvatska je 2015. godine, također obnavljajući svoje oružane snage, zatražila od Sjedinjenih Država isporuku projektila koji bi, ako budu ispaljeni na Srbiju, mogli doprijeti duboko u srpski teritorij, piše Economist. Ističu da su srpska ulaganja u sigurnost porasla u apsolutnim brojkama, dok je udio u bruto domaćem proizvodu (BDP) od 2005. godine oko 2 posto, s obzirom da je BDP rastao paralelno s povećanjem investicija. Podsjećaju na izjavu predsjednika Vučića da su srpska ulaganja u obranu kao "kikiriki" u odnosu na Bugarsku, Mađarsku i Rumunjsku, te navode da Srbiju ne treba uspoređivati ​​s tim zemljama, već sa susjedima s kojima ima ratnu prošlost. Srbija ima veći vojni proračun od Albanije, Bosne, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije zajedno, piše Economist.

Serbia has bought Chinese armoured drones, Russian helicopters and a French surface-to-air missile system https://t.co/O2lCwXizUo — The Economist (@TheEconomist) October 29, 2021