Sjeverna Koreja se raspištoljila: Nisu zažmirili na potez svojih južnih susjeda

Balistički projektili, za koje se činilo da su različitih vrsta, ispaljeni su iz područja blizu Pjongjanga, a jedan je tip preletio više od 900 kilometara, priopćio je Združeni stožer južnokorejske vojske.

Ranije je japanska obalna straža izvijestila da je Sjeverna Koreja ispalila dva neidentificirana projektila, za koja se vjeruje da su balistički, dodajući kako se čini da su oba već pala.

Američko zapovjedništvo za Pacifik u priopćenju je navelo da je upoznato s lansiranjem dvaju balističkih projektila, no da taj događaj ne predstavlja neposrednu prijetnju američkom osoblju, teritoriju ili saveznicima.

Južnokorejski ured za nacionalnu sigurnost sazvao je hitan sastanak na kojem je osudio lansiranja projektila kao kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te pozvao na njihovu trenutnu obustavu.