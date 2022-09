Šef Hrvatskih voda o krivoj prognozi vodostaja: 'Nekad moramo priznati da je priroda jača od nas'

Predstavnici Hrvatskih voda, Civilne zaštite i lokalnih vlasti su u nedjelju u karlovačkom naselju Brodarci, gdje je Kupa poplavila mnoga dvorišta i ušla u tri kuće, naglasili važnost završetka započetog sustava obrane od poplave, za što je potrebna i suradnja vlasnika parcela na obalama.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je rekao da je to posao u koji se ozbiljnije krenulo prije pet godina, da će potrajati još tri do pet godina i da će se tek kada sustav obrane od poplava bude završen 'uspostaviti puna sigurnost Karlovca i nizvodnog sisačkog područja'. U Logorištu je nasip završen, radi se na relaciji Selce-Rečica, drugdje se došlo do dozvola i otkupljuje se zemljište.