NASTAVAK TURE

SDP i Možemo: Hrana, energija, javni prijevoz i vrtići za sve, ne za odabrane'

I.H./Hina

11.07.2026 u 14:20

Siniša Hajdaš Dončić
Siniša Hajdaš Dončić Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
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Stranke SDP i Možemo poručili su u subotu u Slavonskom Brodu da Vladina ekonomska politika ne štiti građane, već pogoduje bankama, trgovačkim lancima i telekomima, dok većina građana snosi teret cijena i inflacije koja produbljuje nejednakosti

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je da za građane s nižim primanjima stvarna inflacija doseže i do 30 ili 40 posto, jer najveći dio prihoda troše na osnovne životne potrebe. ''Sigurnost građana nije samo pitanje vojske i granica. Sigurnost je i dostupna hrana, priuštiva energija, javni prijevoz i vrtići - i to za sve, a ne za odabrane'', rekao je, dodajući kako država mora aktivno raditi u interesu građana.

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Voditelj SDP-ovog Savjeta za gospodarstvo Josip Tica upozorio je kako su dosadašnje mjere Vlade bile pogrešno usmjerene te su, umjesto suzbijanja inflacije, pridonosile njezinu rastu.

''U jednom trenutku, kada je inflacija nagrizla kućanske budžete hrvatskih kućanstava i dovodila u pitanje mogu li ljudi preživjeti mjesec, nositelji ekonomske politike koristili su inflaciju kako bi napunili proračune, a velike korporacije kako bi maksimizirale i napuhale svoj profit'', rekao je Tica.

Ocijenio je i da neodgovoran odnos prema inflaciji i podgrijavanje inflacije dolazi kraju te da se to vidi po podacima o turizmu.

SDP i Možemo obilaze gradove, upozoravajući na inflaciju
SDP i Možemo obilaze gradove, upozoravajući na inflaciju Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL

''Izgubili smo, od početka ruske agresije na Ukrajinu, 50 tisuća radnih mjesta u turističkoj industriji. Zašto? Zato što se taj rast troškova i inflacija ne mogu prebaciti na naša izvozna tržišta, građani tih tržišta imaju i drugi izbor, pa vidimo probleme koje imamo ove godine u turističkoj sezoni kada se govori o lipanjskoj rupi'', kazao je.

Tica je upozorio kako situacija postaje ozbiljna te da polako dolaze na naplatu svi neodgovorni potezi ''onih koji su mislili da na inflaciji, odnosno na padu standarda hrvatskih građana, mogu zaraditi, napuniti proračun ili ostvariti ekstraprofite''.

Saborski zastupnik Možemo! Marin Živković istaknuo je kako građani diljem Hrvatske jasno osjećaju rast nejednakosti i nepravde.

''Građani diljem Hrvatske nam poručuju da na svojoj koži sve više osjećaju nepravdu, dok se jedni bogate, većina postaje sve siromašnija'', rekao je Živković tijekom kampanje pod nazivom “Stopama Plenkovićeve inflacije” koja se nastavlja i sljedećeg tjedna.

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