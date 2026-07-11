SDP i Možemo: Hrana, energija, javni prijevoz i vrtići za sve, ne za odabrane'

Stranke SDP i Možemo poručili su u subotu u Slavonskom Brodu da Vladina ekonomska politika ne štiti građane, već pogoduje bankama, trgovačkim lancima i telekomima, dok većina građana snosi teret cijena i inflacije koja produbljuje nejednakosti

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je da za građane s nižim primanjima stvarna inflacija doseže i do 30 ili 40 posto, jer najveći dio prihoda troše na osnovne životne potrebe. ''Sigurnost građana nije samo pitanje vojske i granica. Sigurnost je i dostupna hrana, priuštiva energija, javni prijevoz i vrtići - i to za sve, a ne za odabrane'', rekao je, dodajući kako država mora aktivno raditi u interesu građana.

Voditelj SDP-ovog Savjeta za gospodarstvo Josip Tica upozorio je kako su dosadašnje mjere Vlade bile pogrešno usmjerene te su, umjesto suzbijanja inflacije, pridonosile njezinu rastu. ''U jednom trenutku, kada je inflacija nagrizla kućanske budžete hrvatskih kućanstava i dovodila u pitanje mogu li ljudi preživjeti mjesec, nositelji ekonomske politike koristili su inflaciju kako bi napunili proračune, a velike korporacije kako bi maksimizirale i napuhale svoj profit'', rekao je Tica. Ocijenio je i da neodgovoran odnos prema inflaciji i podgrijavanje inflacije dolazi kraju te da se to vidi po podacima o turizmu.