SAD u zadnji čas odgodio ukidanje zaštite za Ukrajince i Sudance

Glasnogovornik ministarstva naveo je u priopćenju da će obavijesti o nositeljima privremenog zaštićenog statusa iz Ukrajine i Sudana „biti objavljene u odgovarajuće vrijeme” te da će njihova zaštita ostati na snazi.

Privremena odgoda

Privremeni zaštićeni status omogućuje osobama koje su već u SAD-u da ostanu u zemlji i legalno rade ako su njihove matične zemlje pogođene prirodnim nepogodama, oružanim sukobima ili drugim izvanrednim uvjetima.

Privremena odgoda druga je u posljednja dva mjeseca za određene imigrante u sklopu tog programa, unatoč tomu što je američki predsjednik Donald Trump poduzeo korake za protjerivanje drugih stranih državljana.