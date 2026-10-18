SAD traži od Izraela da obuzda doseljenike: 'Vrlo smo uznemireni onime što vidimo'

„Vrlo smo uznemireni tim snimkama i onime što vidimo”, rekao je Rubio. „Zatražili smo od Izraelaca, a to i dalje tražimo od njih, da suzbiju takve postupke", dodao je.

Njegove izjave novinarima uslijedile su nakon što se proširila videosnimka na kojoj više osoba napada Heidi Levine, američku fotoreporterku koja radi za The Washington Post.

Levine je jedna od najmanje dvije osobe ozlijeđene u incidentu u petak, koji se dogodio kada su izraelski doseljenici napali palestinske civile.