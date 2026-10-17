na zapadnoj obali

Izraelski doseljenici napali europske diplomate: Umjesto berbe maslina, završili u bolnici

M.Da./Hina

17.10.2026 u 20:37

Napad Izraelaca na diplomate
Napad Izraelaca na diplomate Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Clash Report
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Maskirani doseljenici na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom napali su Palestince, katoličke predstavnike i zapadne diplomate i dužnosnike, rekao je belgijski ministar vanjskih poslova u subotu

Maxime Prevot rekao je da su među napadnutima belgijski konzul, francuski i poljski diplomati te francuski gradonačelnik, a belgijsko vozilo je oštećeno.

"Berba maslina, izvještavanje ili obavljanje diplomatskih dužnosti nikad ne bi trebali nikoga dovoditi u rizik", rekao je Prevot. "Belgija će se nastaviti zalagati se za sankcije protiv odgovornih za nasilje i onih koji ih podržavaju", rekao je Prevot.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar osudio je napad i rekao da bi bilo bolje da su diplomati posjet koordinirati s izraelskom vojskom.

vezane vijesti

Palestinski potpredsjednik Hussein al-Sheikh je također osudio incident, nazvavši ga primjerom "svakodnevnog terorizma" kojem su podvrgnuti Palestinci.

Izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, u prošlosti su osuđivali takve napade, tvrdeći da ih čini neznatna manjina, karakterizacija koju osporavaju Palestinci i organizacije za zaštitu ljudskih prava.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tko je u pravu?

tko je u pravu?

Skandiranje Torcide zaratilo policiju i sudove: 'Iznesite nam točne podatke'
na zapadnoj obali

na zapadnoj obali

Izraelski doseljenici napali europske diplomate: Umjesto berbe maslina, završili u bolnici
novi natječaj

novi natječaj

Zagreb traži stručnjaka za prometne regulacije: Poznato je koliko će biti radova na cestama

najpopularnije

Još vijesti