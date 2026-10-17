Izraelski doseljenici napali europske diplomate: Umjesto berbe maslina, završili u bolnici

Maskirani doseljenici na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom napali su Palestince, katoličke predstavnike i zapadne diplomate i dužnosnike, rekao je belgijski ministar vanjskih poslova u subotu
Maxime Prevot rekao je da su među napadnutima belgijski konzul, francuski i poljski diplomati te francuski gradonačelnik, a belgijsko vozilo je oštećeno.
"Berba maslina, izvještavanje ili obavljanje diplomatskih dužnosti nikad ne bi trebali nikoga dovoditi u rizik", rekao je Prevot. "Belgija će se nastaviti zalagati se za sankcije protiv odgovornih za nasilje i onih koji ih podržavaju", rekao je Prevot.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar osudio je napad i rekao da bi bilo bolje da su diplomati posjet koordinirati s izraelskom vojskom.
Palestinski potpredsjednik Hussein al-Sheikh je također osudio incident, nazvavši ga primjerom "svakodnevnog terorizma" kojem su podvrgnuti Palestinci.
Izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, u prošlosti su osuđivali takve napade, tvrdeći da ih čini neznatna manjina, karakterizacija koju osporavaju Palestinci i organizacije za zaštitu ljudskih prava.