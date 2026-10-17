Izraelski doseljenici napali europske diplomate: Umjesto berbe maslina, završili u bolnici

Maxime Prevot rekao je da su među napadnutima belgijski konzul, francuski i poljski diplomati te francuski gradonačelnik, a belgijsko vozilo je oštećeno.

"Berba maslina, izvještavanje ili obavljanje diplomatskih dužnosti nikad ne bi trebali nikoga dovoditi u rizik", rekao je Prevot. "Belgija će se nastaviti zalagati se za sankcije protiv odgovornih za nasilje i onih koji ih podržavaju", rekao je Prevot.