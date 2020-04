Ravnatelj KBC Sestre milosrdnice Mario Zovak koji je pozitvan na koronavirus pojasnio je zašto je čak četiri puta testiran te kako se osjeća

Dodaje da nema simptome. 'Liječim ih jutarnjom kavom, nemam temperaturu, tresavicu, bolove u mišićima ili kašalj. Znamo da veliki dio ljudi koji su zaraženi prođu asimptomatski i to je dobro', kaže Zovak.

'Tu treba biti maksimalno skeptičan, tržište je preplavljeno njima, mi za testove pitamo doktoricu Alemku Markotić koja je također skeptična prema rezultatima brzih testova. Moguće je da bi napravili više štete nego koristi proglašavajući nekoga pozitivni, a nije i obratno', kazao je.

Na pitanje o 'petokolonašima' odgovara:Mi nemamo vremena za borbu protiv toga, prioritet su nam pacijenti i funkcioniranje KBC-a na dnevnoj bazi. Sigurno postoji zločesta skupina koja stalno u naše redove pokušava unijeti atmosferu straha i panike, to je opasno. Mi smo relativno mali narod, možemo se sve dogovoriti, imamo svaki dan pressicu Stožera, jasne upute. Držimo se toga, budimo zajedno. Uvijek je bilo ljudi koji su se u takvim situacijama pokušali izboriti za neki svoj položaj, no mi za to nemamo vremena.

Kaže da ne nedostaje medicinske i zaštitne opreme.

'Ne, mi imamo strogu kontrolu, putem civilnog stožera i iz nekih drugih izvora dobili smo opreme da zasad možemo biti zadovoljni, za sve djelatnika KBC-a pokušavamo osigurati osnovni zaštitni paket. No, nijedna oprema ne može zamijeniti preporučene protokole socijalne distance, izbjegavanja bliskih kontakata i higijene. Zato, ostanite doma, poštujte preporuke, kada dođete u bolnicu kažite nam sve o svojim kontaktima. Nikada niti jednog pacijenta nismo odbili'.

