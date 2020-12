Pucnjava u Berlinu povezana s organiziranim kriminalom

Pucnjava u središtu Berlina u subotu rano ujutro u kojoj su teže ozlijeđene četiri osobe povezana je s organiziranim kriminalom, objavili su tužitelji u Berlinu

S obzirom da je do sukoba došlo u neposrednoj blizini središnjice vladajuće Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), isprava se nagađalo o politički motiviranom incidentu, no policija je to odbacila.

Trojica ozlijeđenih su pronađena u jednom kolnom ulazu, a četvrti u kanalu. Ozlijeđeni u dobi od 30 do 42 godine su na liječenju.

Počinitelji pripadaju "istoj kriminalnoj skupini kao i žrtve“, rekli su tužitelji.

Berlin je posljednjih godina poprište sve otvorenijih sukoba kriminalnih bandi, uglavnom arapskog porijekla.

Lijevo orijentirana vlada u Berlinu kao jedan od političkih ciljeva je navela suzbijanje tzv. klanskog kriminala koji se povezuje s nekoliko većih obitelji libanonskog porijekla.