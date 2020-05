Više od 250 znanstvenika i umjetnika prosvjedovalo je u četvrtak u Den Haagu zbog najave kako će njemački institut iz Osnabruecka koji se bavi mirovnim studijama dobiti ime po pravniku koji je radio za nacistički režim

Prosvjednici su iz Nizozemske poslali peticiju njemačkoj kancelarki Angeli Merkel od koje su tražili da njemačka vlada uskrati potporu institutu ukoliko on doista ponese ime Hansa Georga Calmeyera.

'Bilo bi nepodnošljivo za srodnike ubijenih Židova ukoliko bi institut dobio ime po toj osobi', kazao je za Dpa novinar Hans Knoppps, jedan od inicijatora peticije koja bi trebala biti uručena njemačkom veleposlaniku u Den Haagu.

Prosvjede je potaknula činjenica da je u razdoblju njemačke okupacije Nizozemske u Drugom svjetskom ratu Calmeyer bio zadužen provjeravati tko je od Nizozemaca židovskog podrijetla. U otprilike dvije i pol tisuće slučajeva ovaj pravnik, koji je umro 1972. godine, odlučio je kako su pitanju osobe arijskog podrijetla koje su onda izbjegle sudbinu deportacije u nacističke logore smrti.

No njegovi kritičari navode kako je on odbacio najmanje tisuću i pol ovakvih zahtjeva, što je značilo smrtnu presudu za takve osobe. Calmeyer je za svoju ratnu ulogu 1992. godine dobio priznanje Pravednika među narodima izraelskog memorijalnog centra Yad Vashem, najznačajnije ustanove takve vrste koja se bavi istraživanjem holokausta, no potpisnici peticije, među kojima ima i nizozemskih političara, stvari vide drugačije.

'On je aktivno sudjelovao u istrebljenju najmanje 104 tisuće Židova koji su živjeli u Nizozemskoj i stoga je teško takvu osobu neupitno kvalificirati herojem', navodi se u peticiji. Prijedlog o novom imenu za institut u Osnabruecku, u kojemu je Calmeyer rođen, predmet je rasprava i u tom gradu, a njemačka je vlada ranije najavila kako će podupirati njegovo djelovanje.