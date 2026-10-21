Procurio dokument, svima stigla naredba: 'Odgovor mora biti brz i odlučan'

Zbog toga, poručuje ministar, reakcija države mora biti ‘izuzetno brza i odlučna ’. Od prefekata traži da iskoriste sve raspoložive zakonske i administrativne mehanizme kako bi spriječili novo nasilje.

Glavna je uputa da se zabrane sva okupljanja najavljena za subotu 24. listopada koja bi mogla dovesti do novih nereda. Nuñez tvrdi da su ‘ vandali, pljačkaši i aktivisti krajnje ljevice ’ iskoristili prošlotjedne prosvjede za razaranje, podmetanje požara i pljačku.

Francuska vlada želi spriječiti ponavljanje nasilja koje je prošlog vikenda izbilo u nekoliko gradova. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez zato je u ponedjeljak prefektima poslao telegram s uputama za pooštravanje sigurnosnih mjer a, uključujući zabranu prosvjeda za koje se procijeni da bi mogli ugroziti javni red, piše JDD .

Zabrane samo ondje gdje postoji rizik

Mjere ipak ne podrazumijevaju automatsku zabranu svih prosvjeda. Prefekti najprije moraju pokušati postići dogovor s organizatorima, a eventualne zabrane moraju biti utemeljene na procjeni lokalnih okolnosti te nužne i razmjerne stvarnoj opasnosti za javni red.

Za okupljanja koja budu dopuštena traži se da se njihove rute planiraju dalje od javnih zgrada i trgovačkih ulica, koje su tijekom nedavnih nemira bile među najizloženijim lokacijama. Vlasti bi trebale unaprijed odrediti kretanje povorki kako bi mogle prilagoditi raspored policijskih snaga i nadzor nad okupljenima.

Nuñez je zatražio i intenzivnije prikupljanje obavještajnih podataka o najavljenim prosvjedima. Prefekti trebaju što preciznije procijeniti očekivani broj sudionika, a posebnu pozornost posvetiti ‘onima najradikalnijima’.

Na temelju tih procjena morat će odrediti koliko je policajaca potrebno rasporediti na terenu. Zahtjeve za dodatnim mobilnim policijskim postrojbama, interventnim vozilima i vodenim topovima trebaju podnijeti što ranije.

Posebna zaštita političara i poduzetnika

U telegramu se naglašava i potreba zaštite izabranih dužnosnika i vlasnika poduzeća, koje ministarstvo navodi među glavnim metama nasilja. Prefekti ih trebaju izravno kontaktirati, pomoći im u osiguravanju poslovnih i drugih prostora te olakšati pokretanje pravnih postupaka.

Predviđen je i sustav strožeg izvještavanja. Prefekti moraju do 18 sati ministarstvu dostaviti informacije o poduzetim mjerama, uključujući područja na kojima se primjenjuju i razdoblje njihova važenja.

Prema JDD-u, Nuñez želi buduće prosvjede staviti pod pojačan nadzor i djelovati preventivno, prije nego što dođe do novih nereda. Subota 24. listopada trebala bi biti prvi ozbiljan test takvog pristupa.