Pripuz odustao od sanacije u Gospiću, doznajemo čime mu država prijeti

Nakon što je tvrtka CE-ZA-R, članica C.I.O.S. Grupe, odlučila istupiti iz zajednice ponuditelja odabrane za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada u Gospiću, država je najavila sankcije. Ministrica Marija Vučković upozorila je na mogućnost aktiviranja jamstva za ozbiljnost ponude, a tportal doznaje o kojem iznosu je riječ
Nakon što je tvrtka CE-ZA-R, članica C.I.O.S. Grupe, jučer najavila da se povlači iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću, Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, za Jutarnji list potvrdila je da će spomenuta tvrtka zbog toga snositi sankcije.
Aktivacija zadužnice
Dodala je da to proizlazi iz odredbi natječaja, navevši pritom jamstvo za ozbiljnost ponude koje ponuditelji moraju dati. Vučković pritom nije precizirala o kakvom je jamstvu riječ.
Prema dokumentaciji dostupnoj u postupku javne nabave, vidljivo je da je u ime zajednice ponuditelja C.I.A.K., SAUBERMACHER TS, KEMIS-TERMOCLEAN, KEMOKOP i CE-ZA-R, u kojoj je posljednje spomenuta tvrtka bila nositelj posla, dostavljena bjanko zadužnica na iznos od 150 tisuća eura.
Nakon što je CE-ZA-R odlučio izaći iz posla na način da ga ostatak tvrtki može nastaviti obavljati, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlučio je poništiti postupak javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada u Gospiću.
Prema riječima direktora Fonda Luke Balena, prema Zakonu o javnoj nabavi istupanje jednog člana znači povlačenje cijele zajednice ponuditelja, zbog čega se postupak mora poništiti.
Premda je prvotna procjena Fonda govorila da je riječ o poslu vrijednom 4,72 milijuna eura, kada su se otvorile ponude, ispostavilo se da je jedina valjana bila ona spomenute zajednice ponuditelja od 8,77 milijuna eura bez PDV-a, koju je država na koncu i prihvatila.
Šutnja iz CE-Z-AR-a
Kako gledaju na najavu ministrice, smatraju li da za nju postoji pravno utemeljenje te što će poduzeti ako dođe do aktivacije zadužnice, upitali smo CE-ZA-R, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.
Podsjetimo, CE-ZA-R se iz posla odlučio povući nakon informacija o istrazi povezanoj sa sumnjama na nepravilnosti u odvozu otpada.
U priopćenju objavljenom jučer C.I.O.S. Grupa osvrnula se na informacije prema kojima je protiv CE-ZA-R-a otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu, umjesto u Gospiću.
Iz kompanije su istaknuli da u takvim okolnostima ne žele da sudjelovanje njihove članice u projektu postane razlog za odgađanje sanacije.
Također su odbacili povezivanje CE-ZA-R-a s nastankom onečišćenja na lokaciji koja je predmet sanacije i ustvrdili da njihova članica nije sudjelovala u dopremanju otpada na to područje.
'Naša članica CE-ZA-R nije dovezla otpad na lokaciju u Gospiću koja je predmet ove sanacije. Stoga smatramo neprihvatljivim da se našu članicu u javnosti povezuje s onečišćenjem Gospića bez konkretnih i provjerenih činjenica koje bi takve tvrdnje potvrdile', naveli su jučer u priopćenju.