Pripuz odustao od sanacije u Gospiću, doznajemo čime mu država prijeti

Nakon što je tvrtka CE-ZA-R, članica C.I.O.S. Grupe, odlučila istupiti iz zajednice ponuditelja odabrane za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada u Gospiću, država je najavila sankcije. Ministrica Marija Vučković upozorila je na mogućnost aktiviranja jamstva za ozbiljnost ponude, a tportal doznaje o kojem iznosu je riječ

Nakon što je tvrtka CE-ZA-R, članica C.I.O.S. Grupe, jučer najavila da se povlači iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću, Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, za Jutarnji list potvrdila je da će spomenuta tvrtka zbog toga snositi sankcije. Aktivacija zadužnice Dodala je da to proizlazi iz odredbi natječaja, navevši pritom jamstvo za ozbiljnost ponude koje ponuditelji moraju dati. Vučković pritom nije precizirala o kakvom je jamstvu riječ.

Prema dokumentaciji dostupnoj u postupku javne nabave, vidljivo je da je u ime zajednice ponuditelja C.I.A.K., SAUBERMACHER TS, KEMIS-TERMOCLEAN, KEMOKOP i CE-ZA-R, u kojoj je posljednje spomenuta tvrtka bila nositelj posla, dostavljena bjanko zadužnica na iznos od 150 tisuća eura. Nakon što je CE-ZA-R odlučio izaći iz posla na način da ga ostatak tvrtki može nastaviti obavljati, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlučio je poništiti postupak javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada u Gospiću. Prema riječima direktora Fonda Luke Balena, prema Zakonu o javnoj nabavi istupanje jednog člana znači povlačenje cijele zajednice ponuditelja, zbog čega se postupak mora poništiti.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Premda je prvotna procjena Fonda govorila da je riječ o poslu vrijednom 4,72 milijuna eura, kada su se otvorile ponude, ispostavilo se da je jedina valjana bila ona spomenute zajednice ponuditelja od 8,77 milijuna eura bez PDV-a, koju je država na koncu i prihvatila. Šutnja iz CE-Z-AR-a Kako gledaju na najavu ministrice, smatraju li da za nju postoji pravno utemeljenje te što će poduzeti ako dođe do aktivacije zadužnice, upitali smo CE-ZA-R, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. Podsjetimo, CE-ZA-R se iz posla odlučio povući nakon informacija o istrazi povezanoj sa sumnjama na nepravilnosti u odvozu otpada.