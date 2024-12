Primorac prozvao Milanovića: Izašao je iz kokošinjca i pustio glas

Očito ga je ipak pogodilo da nije orao već kokoš, a najviše ga je pogodilo to što je najavljena istraga oko ECMO uređaja, gdje je direktno odgovoran upravo on kao bivši premijer, a zna se da ga imunitet štiti još samo dva mjeseca. Razumijem njegov strah jer moja borba protiv korupcije trajat će 365 dana u godini i 24 sata dnevno. A što se tiče stanova, to je tek tema o kojoj treba pričati, pogotovo što je stanokradica upravo Milanović.

Odgovorite mi na ovu zagonetku - ako je on kao tadašnji šef SDP-a kupio stan od direktora državne tvrtke, a nakon toga kad je postao premijer direktoru te iste državne tvrtke isplatio najveću otpremninu u povijesti Hrvatske, koliko tu tek ima posla za DORH? Zoran Milanović mora odgovoriti na to pitanje. To upućuje na korupciju čak i ako zanemarimo da je Milanović tada s 42 godine koristio povlašteni kredit za mlade do 35 godina starosti.

Čim prijeti istraga DORH-a, Milanović postaje nervozan. Jasno je da ga nije briga što kao predsjednik iz godine u godinu upropaštava Hrvatsku i srozava njen ugled. Briga ga je samo kazneno-pravne odgovornosti.

Pozivam vas da zajedno izađemo na izbore i smijenimo koruptivnog uskoro bivšeg predsjednika', poručio je Primorc.