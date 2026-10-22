Epidemiolog nakon nuspojava: 'Vrijeme da odustanemo od univerzalnog cijepljenja protiv tuberkuloze'

Na pitanje ima li kakvih novih informacija, Kaić je rekao da se istražuje.

Gostujući u emisiji ' N1 Studio Uživo ', Kaić je ipak dodao kako nitko nije očekivao da će biti prijavljene četiri nuspojave u godinu dana, pogotovo jer su posljednji slučaj prijavljene nuspojave u slučaju ovog cjepiva imali prije 13 godina. Pojasnio je kako je kod troje djece potvrđena upala kostiju kao nuspojava, dok je u četvrtom slučaju u pitanju bio gnojni apsces pored kosti.

Epidemiolog Bernar Kaić istaknuo je kako ne bi trebalo dizati paniku zbog ovog slučaja, jer se radi o poznatoj nuspojavi.

'Ne znamo i dalje zašto se to dogodilo. Naravno, postoji i dalje mogućnost da je to slučajnost, tri slučaja u godinu dana', rekao je Kaić. Dodao je da, što se tiče primjene BCG cjepiva, sva djeca su dobila ispravnu dozu, na ispravan način. Je li možda bio razlog u kvaliteti te dvije serije cjepiva, to se sad pokušava razjasniti.

'Ako ispadne da nema problema u kvaliteti, nego da je to uobičajena učestalost, onda treba razmisliti je li nama takvo cjepivo, koje ima takvu učestalost ozbiljnih nuspojava prihvatljivo', istaknuo je Kaić.

Dodao je da, da je bilo greške u primjeni, kako su došli prigovori iz Bugarske, odnosno da su djeca zaista dobila deseterostruku dozu, da bi to bilo prijavljeno. I takva djeca bi se jače pratila.

'Kod nas se i puno manje greške prijavljuju', rekao je.

Roditeljima koji su zabrinuti da se ista nuspojava ne pojavi kod njihovog djeteta poručio je da ne moraju ništa raditi ako je dijete zdravo. Ako se dijete razboli, onda se, kao i u svim drugim slučajevima, treba javiti liječniku. Pojasnio je da, nažalost, nema pretrage koja bi ukazala na to da će se takva bolest razviti.

Što s djecom koja trenutno ne dobivaju ovo cjepivo u rodilištu?

'To je bila bitna stvar dok je bilo puno tuberkuloze u dječjoj dobi. To cjepivo efikasno štiti. Zadnjih godina mi imamo vrlo nisku incidenciju tuberkuloze pa je rizik za djecu da dobiju tuberkulozu, malen', rekao je Kaić.

Dodao je kako i da se prestane cijepiti djecu protiv tuberkuloze u dojenačkoj dobi, djeca ne bi bila izložena riziku od dobivanja tog oblika tuberkuloze. No, pojasnio je i zašto se ipak nastavilo cijepiti.

'Dok je cjepivo bilo takvo da nije imalo ozbiljne nuspojave, taj vrlo mali rizik je imalo smisla dodatno smanjiti. Mi nismo imali više od 20 godina tuberkulozni meningitis dječje dobi. Nismo ga imali dijelom i zbog cijepljenja', pojasnio je.

Dodao je da, ako i dalje bude pitanje razvoja upalne bolesti kostiju kod troje ili četvero djece godišnje, onda bi trebalo razmisliti isplati li se i dalje cijepiti tim cjepivom.

Neki govore da je korisno i da smanjuje rizik od opće plućne tuberkuloze kod djece. Pogotovo u svjetlu sve više stranih radnika koji su u posljednje vrijeme oboljevali od tuberkuloze. No, Kaić ističe kako nije bio zabilježen prijenos te tuberkuloze sa stranih ranika na domaće stanovništvo.

'Unatoč tome što mi imamo blagi porast oboljelih od tuberkuloze, to je većinom među stranim radnicima, oni ne predstavljaju rizik', naglasio je.

Osnovna stvar kod suzbijanja tuberkuloze je rano otkrivanje i liječenje. Samo cijepljenje nije toliko jer ima mali utjecaj na suzbijanje plućne tuberkuloze.



'Ovo cijepljenje je prije svega kako bi se spriječile komplikacije, poput tuberkuloznog meningitisa kod male djece. Puno je manje učinkovito kod plućne tuberkuloze. Svi koji smo cijepljeni protiv tuberkuloze u djetinjstvu, možemo isto tako oboljeti od plućne tuberkuloze kao i oni koji nisu cijepljeni', istaknuo je Kaić.

No, naglasio je da bi to bio problem jedino u slučaju da dođe do urušavanja zdravstvenog sustava, da ljudi nemaju pristup zdravstvenoj skrbi i pretragama koje ju otkrivaju.

Na pitanje je li, nakon svega toga, izgledno da Hrvatska odustane od cijepljenja novorođenčati BCG cjepivom, Kaić je dao svoje mišljenje.

'Moje osobno mišljenje je da je vrijeme da odustanemo od univerzalnog cijepljenja protiv tuberkuloze. Može se nastaviti cijepiti djeca roditelja koji dolaze iz zemalja sa visokim rizikom, visokom koincidencijom tuberkuloze, djeca u čijoj obitelji je bilo ukućana s tuberkulozom', istaknuo je Kaić.

No, naglasio je da se kod takvih promjena u cijepljenju obično konzultira i sa širim krugom unutar struke. Trenutno jesu u tijekom konzultacije.

Na pitanje hoće li ovaj slučaj utjecati na to da ljudi počnu odbijati cijepljenje, Kaić je istaknuo da ovisi o tome kako gledate na sve to.

'Oni koji to žele iskoristiti kao nekakav pokazatelj da nešto sa sustavom ne štima. ali mislim da je to dokaz da sustav funkcionira, da se uočavaju problemi, prijavljuju problemi i rješavaju. Ja bih na to tako gledao. Naravno da tko želi, može reći da je to tako jer ne kontroliramo cjepiva, što nije točno, da uvozimo od ne znam kud, što sve nije istina, ali oni koji to žele okreću u svoju korist. Kad bi puno ljudi prihvatilo takav narativ, naravno da bi to utjecalo na broj cijepljenja, a onda bismo imali problem s povratkom nekih bolesti', upozorio je Kaić u emisiji 'N1 Studio Uživo' i dodao da bi bilo loše da velik broj građana padne pod utjecaj tih protivnika cijepljenja.