Povoljnije na Plitvička jezera: Jeftinije ulaznice još do ponedjeljka

Cijena ulaznice za odrasle (pojedince i grupe) do 8. travnja je deset eura, za studente šest, dok će ulaznice za djecu od sedam do 18 godina biti četiri eura. Za djecu koja imaju do sedam godina, ali i osobe s posebnim potrebama i sa stupnjem invalidnosti većim od 50 posto, ulaz je besplatan.

Plitvička jezera su 8. travnja 1949. godine proglašena prvim nacionalnim parkom u Hrvatskoj. Proces osedravanja, kojim se formiraju sedrene barijere i stvaraju jezera, predstavlja jedinstvenu univerzalnu vrijednost zbog koje su Plitvička jezera dobila međunarodno priznanje 26. listopada 1979. godine, upisom na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.