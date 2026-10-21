Popularna planinarska staza na Medvednici ponovno otvorena: Olakšan pristup HGSS-u i vatrogascima

Leustekova staza na Medvednici ponovno je otvorena za posjetitelje nakon završetka radova na sanaciji dijela trase oštećenog u proljetnim olujnim nevremenima. Staza je pritom proširena, što će planinarima omogućiti prolaz, a hitnim službama olakšati pristup u slučaju nesreća, spašavanja i požara

Radovi, koji su počeli 15. rujna, obuhvatili su dionicu od nadstrešnice Adolfovac do nadstrešnice Rebar, priopćili su iz Hrvaskih šuma. Uklonjena su srušena i oštećena stabla koja su oštetila dijelove staze i predstavljala opasnost za posjetitelje, a potom je saniran teren. Zbog zahtjevnog terena za uklanjanje i izvlačenje stabala korišteni su šumarski strojevi, pa je trasa proširena kako bi se omogućio njihov prolaz.

'Radovi na sanaciji Leustekove staze su završeni i staza je ponovno otvorena za posjetitelje. Uklonili smo srušena i oštećena stabla koja su nakon proljetnih olujnih nevremena odvalila dijelove staze, predstavljala opasnost te smo potom sanirali teren', izjavio je Dalibor Babić, upravitelj Šumarije Zagreb. Dodao je da proširenje staze, iako nije promjena koju planinari uvijek rado prihvaćaju, ima važnu ulogu u povećanju sigurnosti na Medvednici.

Proširena trasa trebala bi olakšati intervencije Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i vatrogasaca te im omogućiti brži pristup lokacijama uz Leustekovu stazu u slučaju nesreća, ozljeda ili šumskih požara. 'Uklanjanje palih stabala i sanacija Leustekove staze, kao jedne od najprometnijih planinarskih staza, HGSS-u sada omogućava lakši pristup i transport unesrećene osobe', izjavio je Dubravko Kavčić, član HGSS-a.