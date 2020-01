Pomor periski na Pelješcu, evo kako ih pokušavaju spasiti

Pomor periski zahvatio je gotovo cijelo Sredozemlje, a nije zaobišao ni Jadran. U moru oko Pelješca svojedobno su pronašle idealno stanište, no sad masovno ugibaju. Ni najstariji Pelješčani takvo što, kažu, ne pamte

Ekipa emisije HTV-a 'More' pozvana je u Sreser na Pelješac da ih mještani upozore na pomor periski. Do ljeta populacija periski ovdje je tako bujala da ih je prošlo ljeto bilo više nego ikad, no onda su počele ugibati.

Ima li nade za periske ili losture, kako ih ovdje nazivaju?