FOTO Politička krema stigla u Split, grad pod opsadom: Plenković se sastao s europskim šefovima

Split je ovih dana središte europske politike – Hrvatska je domaćin samita skupine MED9, a u grad pristižu predsjednici i premijeri devet mediteranskih članica Europske unije te najviši predstavnici europskih institucija, od kojih su se neki danas već sastali s hrvatkim premijerom Andrejem Plenkovićem
Na marginama samita premijer Plenković održao je i niz bilateralnih susreta, među ostalima sa slovenskim premijerom Janezom Janšom, malteškim premijerom Robertom Abelom, predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i jordanskim prijestolonasljednikom Al Huseinom bin Abdulahom II.
EU MED9 okuplja Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. Hrvatska ove godine predsjeda tim neformalnim formatom, a dvodnevni samit održava se 6. i 7. listopada u Splitu.
Uz čelnike devet država članica, u Splitu sudjeluju i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II. te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.
Prije zajedničkog dijela programa, premijer Andrej Plenković u srijedu će održati bilateralni sastanak s Emmanuelom Macronom.
Plenković razgovarao s Janšom
Plenković se u Splitu sastao sa slovenskim premijerom Janezom Janšom, s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa.
‘Drago mi je u Splitu na samitu MED9 2026 nastaviti kvalitetan dijalog koji vodimo sa slovenskim premijerom Janzeom Janšom. U dobrosusjedskom ozračju želimo rješavati otvorena pitanja i dalje jačati političke i gospodarske odnose’, objavio je Plenković na X-u.
Istaknuo je i važnost gospodarskih veza dviju zemalja, navodeći da je Slovenija treći najvažniji trgovinski partner Hrvatske. Prema njegovim riječima, prošle je godine robna razmjena dosegnula 8,4 milijarde eura, a nastavlja rasti i ove godine.
Razgovarali su i o suradnji u suzbijanju nezakonitih migracija te europskoj perspektivi zemalja jugoistoka Europe.
Fokus na Jordan i Bliski istok
Posebnu pažnju Plenković je posvetio razgovoru s jordanskim prijestolonasljednikom Al Husseinom bin Abdullahom II., koji sudjeluje na samitu kao poseban gost.
Plenković je nakon sastanka na X-u istaknuo da Jordan, kao važan sugovornik država članica EU-a na Bliskom istoku, može pridonijeti raspravama na samitu MED9.
‘Zalažemo se za prekid sukoba i stabilizaciju prilika na Bliskom istoku, kao i za dijalog i poštivanje međunarodnog prava. Trenutni geopolitički izazovi zahtijevaju dodatne napore za očuvanje opskrbnih lanaca i osiguravanje uvjeta za jačanje partnerstva EU-a i Jordana.’
Dodao je da su u fokusu i intenziviranje hrvatsko-jordanskih političkih i gospodarskih odnosa.
Sudjelovanje jordanskog prijestolonasljednika uklapa se i u širi program summita. Jedna od radnih sesija posvećena je partnerstvu za održiv i prosperitetan Mediteran, dok će se na radnom ručku razgovarati o geopolitičkim i geoekonomskim prilikama na Bliskom istoku.
Na stolu sigurnost, migracije i energija
Samit MED9 nije zamišljen samo kao susret mediteranskih država, već i kao prilika za usuglašavanje zajedničkih stavova unutar Europske unije. Hrvatsko predsjedanje kao prioritete ističe sigurniji, održiviji i otporniji Mediteran.
U središtu razgovora su sigurnost i migracije, energetika i otpornost, zaštita okoliša i upravljanje vodama, demografski izazovi te odnosi s južnim susjedstvom.
Split je zbog samita pod pojačanim sigurnosnim mjerama. Policija nadzire prometnice, more i zračni prostor, a angažirane su i strani agenti, piše HRT. Posebna regulacija prometa uvedena je zbog prolaska štićenih kolona.
Dvodnevni skup u Splitu ujedno je kruna hrvatskog predsjedanja MED9-om. Nakon sastanaka i radnih sesija predviđena je i konferencija za medije šefova država i vlada, koja bi se trebala održati sutra u 14.30 sati.