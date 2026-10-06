FOTO Politička krema stigla u Split, grad pod opsadom: Plenković se sastao s europskim šefovima

EU MED9 okuplja Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. Hrvatska ove godine predsjeda tim neformalnim formatom, a dvodnevni samit održava se 6. i 7. listopada u Splitu.

Na marginama samita premijer Plenković održao je i niz bilateralnih susreta, među ostalima sa slovenskim premijerom Janezom Janšom , malteškim premijerom Robertom Abelom , predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i jordanskim prijestolonasljednikom Al Huseinom bin Abdulahom II.

Uz čelnike devet država članica, u Splitu sudjeluju i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II. te jordanski prijestolonasljednik Al Hussein bin Abdullah II.

Drago mi je u Splitu u okviru #MED9Summit2026 sastati se s predsjednicom @EU_Commission @vonderleyen i raspraviti o temama nadolazećeg sastanka Europskog vijeća #EUCO. U fokusu su nam aktivnosti usmjerene na priuštivost cijena energenata i sigurnost opskrbe uslijed destabilizacije prilika na Bliskom istoku. Istaknuo sam mjere @VladaRH za ograničavanje cijena goriva, struje i plina s ciljem zaštite građana i gospodarstva. Razgovarali smo i o pregovorima za novi Višegodišnji financijski okvir 2028.–2034., kao i o uspješnoj provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Hrvatska je realizirala gotovo sve reformske i investicijske pokazatelje #NPOO🇭🇷🇪🇺, a prošli tjedan podnijeli smo zahtjeve za isplatu posljednjih rata u okviru cijelog programa vrijednog 10 milijardi €. U kontekstu upravo održanih Općih izbora u Bosni i Hercegovini istaknuo sam važnost toga da hrvatski narod ponovno ima svoju legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH. Očekujemo što skorije formiranje nove vlasti, političku stabilizaciju, nastavak reformi za ubrzanje europskog puta i provedbu izborne reforme koja će trajno osigurati jednakopravnost svih triju konstitutivnih naroda.

Prije zajedničkog dijela programa, premijer Andrej Plenković u srijedu će održati bilateralni sastanak s Emmanuelom Macronom.

Plenković razgovarao s Janšom

Plenković se u Splitu sastao sa slovenskim premijerom Janezom Janšom, s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa.

‘Drago mi je u Splitu na samitu MED9 2026 nastaviti kvalitetan dijalog koji vodimo sa slovenskim premijerom Janzeom Janšom. U dobrosusjedskom ozračju želimo rješavati otvorena pitanja i dalje jačati političke i gospodarske odnose’, objavio je Plenković na X-u.

Istaknuo je i važnost gospodarskih veza dviju zemalja, navodeći da je Slovenija treći najvažniji trgovinski partner Hrvatske. Prema njegovim riječima, prošle je godine robna razmjena dosegnula 8,4 milijarde eura, a nastavlja rasti i ove godine.

Razgovarali su i o suradnji u suzbijanju nezakonitih migracija te europskoj perspektivi zemalja jugoistoka Europe.