Policija Hong Konga ima novo rješenje za maskirane prosvjednike 'koji se igraju vatrom'

Hongkonška policija spremila je novi plan kako se obračunati s maskiranim prosvjednicima - prskat će ih tekućom bojom. Nakon što se poprska po osobi, tekuća boja ostaje na koži ili odjeći, što bi policiji trebalo olakšati prepoznavanje relevantnih osoba ako je potrebno, objavila je policija. Hong Kong se već dva mjeseca suočava s valom prosvjeda građana koji su zabrinuti zbog narušavanja sloboda i visokog stupnja autonomije koja im je zagarantirana nakon što je nekadašnja britanska kolonija vraćena pod kinesku vlast 1997. godine

Stanovnici Hong Konga smatraju kako bi to potkopalo pravosudnu neovisnost te pokrajine i izložilo ljude opasnostima političkih optužnica. Od zakona se u međuvremenu nominalno odustalo, no prosvjednici traže njegovo potpuno povlačenje i ostavku upraviteljice Hong Konga Carrie Lam. Njihovi zahtjevi su se proširili i na zadržavanje demokratskih stečevina i sloboda poput slobode govora i neovisnosti sudstva. Ti su prosvjedi do danas najveći izazov za kineskog predsjednika Xija Jinpinga otkako je preuzeo dužnost 2012. godine, a odvijaju se u vrijeme kada je Kina u sve ozbiljnijem trgovinskom ratu s SAD-om te se susreće sa slabljenjem gospodarstva u politički osjetljivom trenutku.