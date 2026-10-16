Poduzetnicima ukidaju sidrene cijene, ali ne i obveze: 'Nisu tu da proučavaju propise'

"Takav sustav dodatno komplicira poslovanje onima koji bi se trebali baviti svojim poslom, a ne svakodnevno proučavati nove propise", kazala je.

"Od sinoć imamo potvrdu da Vlada ide prema ukidanju svojih odluka o sidrenim cijenama i cjenicima. Ali pravilnici o baznim cijenama ostaju. To znači da poduzetnici više neće imati sidrenu cijenu, ali će i dalje imati redovnu, akcijsku i baznu cijenu te obvezu objave i ažuriranja cjenika" , rekla je riječka vijećnica Mosta Petra Mandić na konferenciji za novinare.

Vlada, dodala je, naknadno pokušava predstaviti tu mjeru kao privremenu, no nije bila tako predstavljana kad su odluke donesene.. "Sada se pokušava stvoriti dojam da se nešto ukida i da se poduzetnike rasterećuje, a obveze vezane uz bazne cijene i objavu cjenika ostaju“, naglasila je Mandić

Podsjetila je da je Most zatražio ocjenu ustavnosti Vladine odluke o objavi cjenika, no Ustavni sud se nije oglasio.

"Ustavni sud se do danas nije oglasio, a u međuvremenu Vlada sama najavljuje da će svoje odluke staviti izvan snage. Poduzetnici su cijelo to vrijeme morali pratiti što vrijedi, što će vrijediti i što bi mogli morati primjenjivati“, rekla je.

Saborski zastupnik Marin Miletić ocijenio je da Vladina gospodarska politika stavlja sve veći teret na male poduzetnike, obrtnike, paušalce i male iznajmljivače, dok istodobno znatno blaže postupa prema velikim poslovnim sustavima.

"Ljudi koji pune hrvatski proračun i koji svojim radom stvaraju radna mjesta moraju svaki mjesec pratiti nove obrasce, pravilnike i obveze. Umjesto stabilnog i predvidivog sustava dobivaju šumu propisa u kojoj više ni sama Vlada ne zna što je donijela, što ostaje na snazi, a što ukida“, rekao je Miletić.