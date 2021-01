Plenković: Olga Carević ostat će upamćena po zalaganju za mir i suživot

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izrazio je sućut obitelji u povodu smrti ugledne znanstvenici i humanistice Olge Carević te dodao kako će je hrvatski narod pamtiti po javnom zalaganju za opće vrijednosti mira i suživota u demokratskom društvu

"Gospođa Carević svoj je život posvetila znanstvenom i akademskom radu, a hrvatski narod će je pamtiti i po javnom zalaganju za opće vrijednosti mira i suživota u demokratskom društvu.

Diplomirala je na zagrebačkom Farmaceutskom fakultetu, doktorirala na području medicinske biokemije, a znanstveno se usavršavala u Engleskoj, Belgiji i SAD-u. Kao vrsna znanstvenica radila je u Plivi te sudjelovala u istraživanjima koja su rezultirala otkrivanjem antibiotika Sumamed.

Bila je članica Hrvatske akademije medicinskih znanosti, The New York Academy of Sciences, European Society of Toxicology te počasna članica International Society for the Study of Xenobiotics.

Na početku Domovinskog rata javno se suprotstavila velikosrpskoj politici, poručivši da je Hrvatska njezina domovina. Zalagala se za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, doprinoseći i na taj način razvoju hrvatskog društva.

Za svoj rad odlikovana je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, a dobitnica je nagrade “Europski krug” 1994., Hrvatskoga Vijeća Europskoga pokreta u Zagrebu za promicanje demokratskih vrijednosti.

U ovim teškim trenucima za Vašu obitelj primite izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja uime hrvatske Vlade i moje osobno", stoji u brzojavu sućuti premijera Plenkovića obitelji Olge Carević.