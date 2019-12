Orepić obustavio prikupljanje potpisa za predsjedničku kandidaturu jer ne može do 10.000 potpisa

Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova i nezavisni saborski zastupnik, obustavio je skupljanje potpisa za predsjedničku kandidaturu. Na Facebooku je objavio da je skupio 8.054 potpisa te da je njegov izborni stožer procijenio da ne mogu doseći 10.000 potpisa u zadanom vremenu

Nisam sve ciljeve ostvario, što nije bilo ni za očekivati, ali izloživši vlastito ime i prezime, nastojao sam poslati jasnu i nedvosmislenu poruku, a prije svega POZIV da se može i treba boriti za bolje i pravednije društvo napisao je Orepić.



Dodao je da nije pristao na sveprisutne trgovine skupljenim potpisima, falsificiranja potpisa ili korištenja baza podataka građana iz osiguravajućih društava i prethodnih izbora.



'Otišlo se predaleko s tim prevarama u svemu i svačemu. To mora prestati. To nije moj put. Beskrajna vam hvala građani, na 8.054 potpisa povjerenja i odlučnosti. Hvala i na, u strahu, izgovorenim nebrojenim riječima potpore. Država ne služi građanima koje drži u strahu. Neposredno sam se uvjerio u živi strah građana da će, preko podataka s potpisnih listi, pasti u nemilost onih koji obnašaju vlast.



To me istovremeno čini ljutim i tužnim. Ne zato što nije prikupljeno dovoljno potpisa, a uvjeravam vas kako je strah isključivi razlog, već zbog neprihvaćanja da su ljudi egzistencijalno ucijenjeni političkom odanošću', napisao je Orepić i zaključio kako neće odustati od puta kojim je krenuo, a to je ostvarivanje države koja služi narodu, a ne strankama.