Javio se odvjetnik Vedrana Pavleka: Otkrio je li se oženio u Kazahstanu i što je s izručenjem

'Što se tiče Vedrana Pavleka , mogu potvrditi da se nije vjenčao u Kazahstanu. Izgleda odlično i u izvrsnoj je fizičkoj formi. Ured glavnog tužitelja Republike Kazahstana još nije donio odluku o njegovu izručenju. Dokumentacija o izručenju još uvijek je na razmatranju. I dalje se poduzimaju pravni koraci radi zaštite njegovih prava pred nadležnim tijelima u Kazahstanu', izjavio je Zhanarbayev za Novu TV.

Posljednjih dana u hrvatskoj javnosti su se proširile glasine da se Pavlek u Kazahstanu oženio te da ondje radi na stvaranju nove skijaške reprezentacije. Te je navode prošlog tjedna komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan, rekavši da nema informacije o navodnom vjenčanju, ali i da ne vjeruje da bi eventualni brak mogao utjecati na postupak izručenja.

'Nemam tu informaciju da se oženio, a i nisam siguran da bi mu ta činjenica pomogla u postupku izručenja', rekao je Habijan, pa dodao da je i dalje uvjeren da će Pavlek biti izručen Hrvatskoj, iako nije želio nagađati kada bi se to moglo dogoditi.

U Kazahstanu od svibnja čeka odluku o izručenju

Pavlek je uhićen 1. svibnja u Kazahstanu na temelju međunarodne tjeralice. Hrvatska je potom zatražila njegovo izručenje radi kaznenog progona, a kazahstanske su vlasti potvrdile da su zaprimile potrebnu dokumentaciju. Specijalizirani istražni sud u Almatiju 10. lipnja odredio mu je ekstradicijski pritvor u trajanju od 12 mjeseci, odnosno do donošenja odluke o izručenju. Pavlek se izručenju protivi, a postupak se vodi prema kazahstanskim propisima.

USKOK je protiv njega i još pet osoba u ožujku pokrenuo istragu zbog sumnje na organizirano izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Od 2014. do veljače 2026. putem fiktivnih poslova i računa inozemnih tvrtki iz Saveza je nezakonito isplaćeno gotovo 30 milijuna eura.

Pavlek je u međuvremenu ostao i bez odvjetnice u Hrvatskoj. Laura Valković u rujnu je potvrdila da mu je otkazala punomoć, ne želeći otkriti razloge takve odluke.