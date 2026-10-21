'U TOP FORMI JE'

Javio se odvjetnik Vedrana Pavleka: Otkrio je li se oženio u Kazahstanu i što je s izručenjem

L. Š.

21.10.2026 u 19:24

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Vedran Pavlek, osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza na čijem je čelu bio, nije se oženio u Kazahstanu, tvrdi njegov odvjetnik Bakhytzhan Zhanarbayev. U izjavi za Dnevnik Nove TV poručio je i da kazahstanske vlasti još nisu donijele odluku o Pavlekovu izručenju Hrvatskoj

'Što se tiče Vedrana Pavleka, mogu potvrditi da se nije vjenčao u Kazahstanu. Izgleda odlično i u izvrsnoj je fizičkoj formi. Ured glavnog tužitelja Republike Kazahstana još nije donio odluku o njegovu izručenju. Dokumentacija o izručenju još uvijek je na razmatranju. I dalje se poduzimaju pravni koraci radi zaštite njegovih prava pred nadležnim tijelima u Kazahstanu', izjavio je Zhanarbayev za Novu TV.

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Posljednjih dana u hrvatskoj javnosti su se proširile glasine da se Pavlek u Kazahstanu oženio te da ondje radi na stvaranju nove skijaške reprezentacije. Te je navode prošlog tjedna komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan, rekavši da nema informacije o navodnom vjenčanju, ali i da ne vjeruje da bi eventualni brak mogao utjecati na postupak izručenja.

'Nemam tu informaciju da se oženio, a i nisam siguran da bi mu ta činjenica pomogla u postupku izručenja', rekao je Habijan, pa dodao da je i dalje uvjeren da će Pavlek biti izručen Hrvatskoj, iako nije želio nagađati kada bi se to moglo dogoditi.

U Kazahstanu od svibnja čeka odluku o izručenju

Pavlek je uhićen 1. svibnja u Kazahstanu na temelju međunarodne tjeralice. Hrvatska je potom zatražila njegovo izručenje radi kaznenog progona, a kazahstanske su vlasti potvrdile da su zaprimile potrebnu dokumentaciju. Specijalizirani istražni sud u Almatiju 10. lipnja odredio mu je ekstradicijski pritvor u trajanju od 12 mjeseci, odnosno do donošenja odluke o izručenju. Pavlek se izručenju protivi, a postupak se vodi prema kazahstanskim propisima.

USKOK je protiv njega i još pet osoba u ožujku pokrenuo istragu zbog sumnje na organizirano izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Od 2014. do veljače 2026. putem fiktivnih poslova i računa inozemnih tvrtki iz Saveza je nezakonito isplaćeno gotovo 30 milijuna eura.

Pavlek je u međuvremenu ostao i bez odvjetnice u Hrvatskoj. Laura Valković u rujnu je potvrdila da mu je otkazala punomoć, ne želeći otkriti razloge takve odluke.

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