Od ponoći teku rokovi za lokalne izbore, 16. svibnja

Noćas od ponoći počinju teći rokovi za lokalne izbore koji će se održati 16. svibnja, od birača se mogu prikupljati potpisi potpore, a teče i rok od 14 dana za predaju kandidacijskih lista i kandidatura

Prijedlozi lista za predstavnička tijela i kandidature za izvršnu vlast moraju u nadležna izborna povjerenstva prispjeti do ponoći, 29. travnja.

Nadležna izborna povjerenstva zatim imaju rok od 48 sati da objave zbirnu listu pravovaljano predloženih listi i kandidatura, a kad to učine - krenut će službena izborna promidžba koje će završiti u ponoć, 14. svibnja.

Obrasci na stranicama DIP-a

Od ponoći se od birača mogu prikupljati potpisi potpore, a obrasci za to moći će se skinuti s mrežne stranice Državnoga izbornog povjerenstva (DIP).

Političke stranke ne moraju, no birači (neovisne liste) moraju prikupiti potpise za kandidacijske liste za vijeća i skupštine, koliko, ovisi o broju stanovnika svake jedinice, pa se broj potrebnih potpisa kreće od 25 u općinama do 350 stanovnika do 2.500 potpisa u gradovima i županijama koje ih imaju više od pola milijuna.

Neovisno stoje li iza njih političke stranke ili birači, za kandidature za općinske načelnike, gradonačelnike i župane moraju se prikupiti potpisi, od 35 u općinama do 350 stanovnika, do 5.000 u gradovima i županijama s više od 500.000 stanovnika.

Kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je preporučio da se potpisi prvenstveno prikupljaju na otvorenom, da građani koriste svoje olovke i nose maske, te da se poštuju opće epidemiološke mjere.

Kako do potpisa izoliranih/samoizoliranih

DIP je, pak uputio kako se prikupljaju potpisi birača te ovjeravaju očitovanja o prihvaćanju kandidature osobama kojima je izrečena izolacija ili samoizolacija.

Ako je na propisanom obrascu ime samo jednog birača, nadležno izborno povjerenstvo priznat će njegovu podršku kandidacijskoj listi grupe birača, odnosno kandidatu ako je na njega unio svoje osobne podatke i potpis te tako popunjen obrazac skeniran dostavio predlagatelju.

Dakle, na tom obrascu ne morati biti i potpis osobe (volontera) koji u normalnim okolnostima fizički prikuplja potpise.

Nađe li se na obrascu više birača, primjerice, članovi istog kućanstva koji su u izolaciji ili samoizolaciji, tada na njega treba unijeti osobne podatke i potpise svih članova, te ime, prezime, OIB i potpis jednog od njih koji je prikupio potpise pa skenirani obrazac dostaviti predlagatelju.

Političke stranke i birači koji predlažu kandidacijske liste i kandidate dužni su za svakog od kandidata priložiti očitovanje o prihvaćanju kandidature, ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

Kako kandidati koji se zateknu u izolaciji ili samoizolaciji neće moći ishoditi ovjeru očitovanja na opisani način, to će moći učiniti nadležno izborno povjerenstvo temeljem preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature koje mu na propisanom obrascu dostavi predlagatelj, uz presliku osobne iskaznice kandidata i dokaz o izrečenoj izolaciji odnosno samoizolaciji.