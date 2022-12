Od 1. siječnja cijena vode u Rijeci vraća se na staro, gradski prijevoz minimalno niži

Od 1. siječnja sljedeće godine cijene vodnih usluga u Rijeci vraćaju se na staro, odnosno prosječni se mjesečni račun, ovisno o kategoriji korisnika, smanjuje za dvadesetak posto, izvjestila je na gradonačelnikovom kolegiju pročelnica riječkog Odjela za komunalni sustav Maja Malnar

Riječki gradonačelnik Marko Filipović dao je suglasnost na sniženje cijena vodnih usluga od 1. siječnja 2023. godine, kao i na cjenike javnog gradskog prijevoza i parkiranja, koji se korigiraju zbog prelaska na euro, piše Novi list.

Privremeno povećanje cijena vodnih usluga, odnosno vode i odvodnje, u studenom i prosincu, predloženo je kako bi se nadoknadili povećani troškovi poslovanja Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, nastali zbog znatnog rasta energenata te troškova održavanja uslijed povećanja cijena građevinskih radova i materijala.

Cijene prijevoza u Autotroleju većinom ostaje iste, a minimalno se smanjuju cijene pojedinačnih karata kupljenih kod vozača.Tako će cijena pojedinačne karte kupljene u vozilu za prvu zonu iznositi 1,55 eura, što odgovara iznosu od 11,68 kuna (do sada 12 kuna), za drugu zonu će iznositi 2,10 eura, što odgovara iznosu od 15,82 kuna (do sada 16 kuna), cijena za treću zonu 2,55 eura, što odgovara iznosu od 19,21 kuna (do sada 19,50 kuna), a cijena za četvrtu zonu 3,35 eura, što odgovara iznosu od 25,24 kuna (do sada 25,50 kuna).