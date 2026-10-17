zračna akcija

Oborena dva drona iznad Crnog mora: Rumunjska reagirala 54. put

M.Da.

17.10.2026 u 21:19

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Gianluca Vannicelli / ipa-agency / IPA / Profimedia
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Dva drona oborena su oko 18 sati. Rumunjsko Ministarstvo obrane je potvrdilo kako su se letjelice kretale istočno od Zmijskog otoka prema jugozapadu te su ušle u zračni prostor te zemlje

Rumunjski borbeni avioni F-16 oborili su dva drona koja su ušla u zračni prostor te članice EU-a i NATO-a. Incident se dogodio iznad rumunjskih teritorijalnih voda u Crnom moru, navodi Bild pozivajući se na rumunjsko Ministarstvo obrane.

Rumunjski su radari, kako se navodi, otkrili skupinu zračnih meta koja se kretala prema jugozapadu, na udaljenosti od oko 120 kilometara istočno od Zmijskog otoka, poprišta jednog od najpoznatijih pomorskih okršaja u ratu Rusije i Ukrajine.

Dronovi su oboreni oko 18 sati. Njihovo podrijetlo nije poznato.

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Ovaj se incident dogodio u jeku napetosti u Crnom moru, gdje su u posljednjih desetak dana zabilježeni brojni napadi dronova na brodove u bugarskim i rumunjskim vodama. U četvrtak je u napadima na dva tankera u blizini rumunjske obale nestalo najmanje sedam mornara.

Prema podacima rumunjskog Ministarstva obrane, zbog neovlaštenog ulaska u zračni prostor, od početka rata u Ukrajini do 15. listopada, borbeni su avioni aktivirani 53 puta, a oborena su četiri drona. Nova akcija samo pokazuje da je sigurnost na istočnom krilu NATO-a i EU-a krhka. 

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