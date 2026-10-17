Oborena dva drona iznad Crnog mora: Rumunjska reagirala 54. put

Rumunjski borbeni avioni F-16 oborili su dva drona koja su ušla u zračni prostor te članice EU-a i NATO-a. Incident se dogodio iznad rumunjskih teritorijalnih voda u Crnom moru, navodi Bild pozivajući se na rumunjsko Ministarstvo obrane.

Rumunjski su radari, kako se navodi, otkrili skupinu zračnih meta koja se kretala prema jugozapadu, na udaljenosti od oko 120 kilometara istočno od Zmijskog otoka, poprišta jednog od najpoznatijih pomorskih okršaja u ratu Rusije i Ukrajine.

Dronovi su oboreni oko 18 sati. Njihovo podrijetlo nije poznato.